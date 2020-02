Seere tordner mod DR: - Racistisk og usmageligt!

Et bestemt indslag under Danmarks Indsamling har skabt stor vrede i de danske hjem

Lørdag aften bliver der afholdt den årlige Danmarks Indsamling på DR, hvor der i år samles ind til børn på flugt.

Men et særligt indslag i aftenens Danmarks Indsamling har sat sindene i kog hos seerne hjemme i stuerne.

I løbet af showet blev der nemlig vist en parodi på det populære DR-program 'Løvens Hule' - i Danmarks Indsamling kaldet 'Løvens Bule'.

Her bliver seerne præsenteret for en lille pige fra Myanmar, der hedder MibhaMae, og som ikke ejer mere end et stykke kul.

Se også: Støtter DR-event med vildt beløb

Via en Skype-forbindelse deltager hun i en satirisk video og beder om 50 kroner fra 'løverne', der dog er noget skeptiske.

- Til hvad?, vil løverne vide.

- For at overleve, svarer pigen, hvorefter løverne blandt andet diskuterer, om det ikke er ulovligt at tigge.

Du kan se hele videoen herunder:

Rasende seere

Netop den parodi er ikke faldet i god jord hos en lang række af seere, der er gået til tasterne på DR's Facebook-side.

'LANDSINDSAMLING. En meget fin baggrund for at støtte børn på flugt. Den Løvernes Bule synes jeg var usmageligt', skriver en.

'Ser på indsamlingen på DR1.. Men løvens bule.. Den hvor fanme ik i orden. Puha..', skriver en anden, mens en tredje fortsætter:

'Det var da alligevel det mest usmagelige og ultra racistiske forsøg på underholdning, jeg har set længe. Fedt at være så privilegeret, at man kan gøre andre menneskers elendighed til en joke'.

'Det er sgu ufedt at lave en parodi på løvernes hule til landsindsamlingen, og jeg kan slet ikke trække på smilebåndet over den kontekst det foregår i', skriver en fjerde.

Ved årets Danmarks Indsamling er Mark Stokholm, Tine Gøtzsche og Lise Rønne værter. Foto: Michael Drost-Hansen/Ritzau Scanpix

Ædelt formål

Ekstra Bladet har været i kontakt med Anders Thomsen, der er redaktør på Danmarks Indsamling. Han fortæller, at videoen har et 'ædelt budskab', og at DR derfor tager kritikken med ophøjet ro.

- Videoen har allerede været vist på P3’s sociale medier i mange dage. Og ser man på det samlet, så er langt, langt størstedelen af reaktionerne positive. Men der er rigtig nok nogen, som ikke kan lide den, siger han og fortsætter:

- Sådan er det med satire, det kan dele vandene. For os har det været vigtigt klart at markere, at her er der netop tale om satire, og det siger værterne i aften meget tydeligt.

Ifølge Anders Thomsen har videoen et helt særligt budskab, som han alligevel håber trænger igennem.

- Videoen har et ædelt budskab, der handler om, at du godt kan hjælpe andre uden at få noget igen. Det understøtter ånden i aftenens udsendelse. Man kan grine af videoen, men det er også fint, hvis den vækker til eftertanke. Og videoen peger altså fingre af os selv – ikke af dem, der trænger til hjælp.

Se også: Afviser rygter: - Det er IKKE fup