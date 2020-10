Seere tordner mod Hemmingsen: 'Hvor er det sørgeligt'

Flere seere raser over Anders Hemmingsen, efter han har delt et opslag, hvor han opfordrer alle til at stemme på Vicky Knudsen i 'Vild med dans'

'Lad os hylde underdogsne. VIM til 1234'.

Sådan lyder det fredag aften i et opslag fra den kendte instagrammer Anders Hemmingsen.

I opslaget opfordrer han sine en million følgere til at stemme på biolog Vicky Knudsen og hendes partner Martin Reichardt i 'Vild med dans'.

Her ses Anders Hemmingsen i 'Vild med dans'-studiet fredag aften. Foto: TV2

Det til trods for, at parret de seneste tre fredage har fået bundpoint fra dommerne og langt fra har haft styr på rytmen eller dansetrinnene. Alligevel gik de videre fredag aften uden at havne i omdans.

Og den opfordring har fået sindende i kog hjemme i stuerne, hvor mange mener, at det er Anders Hemmingsens skyld, at Vicky Knudsen sammen med hendes partner gik videre i 'Vild med dans' fredag aften.

Tordner: - Det er uværdigt

'Helt ærligt. Stop dig selv, Anders. Hun kan ikke danse. Hvor er det ikke fair, det du gør', skriver en.

'Hold kæft et latterligt opslag at lave. Virkelig dårlig stil', skriver en anden.

'Hvor er det sørgeligt, at du er så liderlig efter at ødelægge et tv-program, du sikkert ikke engang ser fra start til slut. Få dig seriøst en ny hobby, Anders', skriver en tredje, mens en fjerde fortsætter:

'Virkelig dårlig stil! Kvinden kan jo (desværre) ikke danse. Synd at andre ryger ud på hendes bekostning'.

Vicky Knudsen og Martin Reichardt var noget overraskede over, at de gik videre fredag aften. Foto: Mogens Flindt

Det er en tradition

I opslaget har Anders Hemmingsen delt en række billeder fra tidligere år i 'Vild med dans', hvor han har støttet andre 'underdogs' i 'Vild med dans'-studiet - heriblandt kokken Umut Sakayra og Rosa Kildahl kendt fra 'Den store bagedyst'.

Og ifølge den 34-årige influencer skyldes hans støtte til Vicky Knudsen og Martin Reichardt da også, at det er en tradition at støtte 'underdogs' i konkurrencen.

- Vi lever i en coronatid, hvor folk skal gå med masker og holde afstand, og alligevel kommer folk op i det røde felt over et underholdningsprogram, og det er bare det, det er. Et underholdningsprogram, det handler ikke om liv eller død, siger han til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Vicky er en genial person, og hun fortjener alt den støtte, hun kan få, så hvis jeg kan hjælpe bare en smule, så gør jeg det. Det er en tradition at støtte årets 'underdog'.

- Synes du ikke, det er at fifle med programmets præmis?

- Nej, det synes jeg ikke. Faustix har for eksempel Irina, som også har mange følgere, hun kan opfordre til at stemme, så det er ikke snyd at bruge internettet på den måde. Og jeg vil også sige, at Rosa (Kildahl, red.) røg jo ud alligevel, så jeg ved ikke, hvor meget jeg reelt kan gøre, siger han.

Fredag aften vakte Anders Hemmingsen desuden opsigt på tilskuerrækkerne i 'Vild med dans'-studiet, hvor han sad med en udstoppet ræv, der bar mundbind, og dermed klart viste sin støtte til Vicky Knudsen og Martin Reichardt.