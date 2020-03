Seere tordner mod TV2: - I burde skamme jer

En lang række seere er utilfredse med, at TV2 har valgt at rykke en række programmer på grund af coronavirus

I kølvandet på coronakrisen har TV2 valgt at udskyde en række programmer - heriblandt også programmer, der er forproducerede, og som skulle have premiere i denne uge og den kommende tid.

Forleden udskød de således programmet 'Stormester' og fredag meddelte de, at 'Hjem til gården' blev udskudt - kun to dage før premieren.

- Vi er i en situation, hvor vi ganske enkelt ikke ved, hvornår vi kan begynde at producere nye programmer, og det risikerer at gå ud over planen resten af året, sagde TV2's programdirektør, Lotte Lindegaard i den forbindelse til tv2.dk.

Lene Beier er vært på 'Hjem til gården', som nu også er blevet udskudt. Arkivfoto: David Leth Williams/Ritzau Scanpix

Rasende seere

Men beslutningen er langt fra faldet i god jord hos alle, og udmeldingen har således fået en lang række seere til tasterne på TV2's Facebook-side, hvor de udtrykker deres utilfredshed med, at TV2 vælger at udskyde programmer, der er produceret i forvejen.

'Stormester var det mega mange seer ønskede at se, som folk se frem til og I kom med, at I intet havde til efteråret, men I startede jo 'Hjem til Gården' snart - også aflyser I så også det... TV2 i skulle skamme jer', skriver en utilfreds seer og fortsætter:

'Send jeres programmer nu og vær ligeglad med kun at have genudsendelser til efteråret! Det er nu folk har brug for noget godt at se, når man render rundt herhjemme. Nogle er syge, nogle er fyret, andre er er pårørende til nogle som er ramt osv', lyder det videre, mens en anden tilføjer:

'Jeg fatter ingenting... I udskyder nye programmer fordi I er bange for ikke at have noget at sende til efteråret. Hvad med nu, hvor vi har al tid i verdenen til at se fjernsyn? Edit: Handler det her om penge? Lige nu er TV2 næsten garanteret seere alligevel', lyder det videre, mens en tredje fortsætter:

'Vi har igennem de sidste par uger oplevet, at I udskyder flere og flere programmer. Jeg kan til dels forstå dem, som der måske har et live publikum. Men færdigproducerede programmer, såsom fx Stormester.. Hvis det ikke er nu vi har tiden til at kunne nyde disse programmer, hvornår er det så? Jeg syntes, det er under al kritik, at jeg på mit TV2play abonnement skal betale for genudsendelser, når det lige præcis er programmer som Verdensmænd og Stormester der gør, jeg har abonnement hos jer. Eller er det en sparerunde I er i gang med, fordi I påtænker at give os alle samme 1 måned gratis medlemskab?', skriver endnu en frustreret seer.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra TV2 i forbindelse med kritikken, men det har i skrivende stund ikke været muligt.