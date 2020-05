Seere tordner mod TV2: - Kom nu ind i kampen!

En lang række danskere er gået til tasterne for at udtrykke deres utilfredshed med TV2's mængde af genudsendelser under coronakrisen

De sidste måneder har udbredelsen af coronavirus ført til, at en lang række tv-optagelser og programmer er blevet udskudt, heriblandt 'Hjem til gården', 'Stormester' og 'The Bachelor'.

Ifølge TV2 har de udskudt programmerne for at sikre sig, at de også har relevant indhold til efteråret.

Det har ført til, at TV2 har måttet ty til andre midler, og derfor har seerne blandt andet de seneste mange fredage kunnet få et gensyn med 'Olsen Banden', hvis de har tunet ind på TV2.

Men det er langt fra faldet i god jord hos alle seerne. Flere af dem mener nemlig, at TV2 sender alt for mange genudsendelser i øjeblikket, og det har fået dem til tasterne på TV2's Facebook-side.

'Har I fuldstændig helt og aldeles mistet evnen til at sende andet end 'Olsen Banden'-film som underholdning? Spørgsmålet er, om man ikke er SÅ mættet af genudsendelsesfilm på TV2, at man vælger de andre kanaler fremover...', skriver en på TV2's Facebook, mens en anden fortsætter:

'En gang var I klart nr. 1, når det handlede om topunderholdning og fede udsendelser... Tænk sig, at DR1 har overhalet jer... Det havde jeg i min vildeste fantasi aldrig troet ville ske. Nuvel, de er stadig kongen af genudsendelser. Men de har dog ALDRIG formået at sende den samme film flere dage i træk!', skriver en anden.

'TV2. Nu tror jeg godt nok, vi er mange, der er ved at være godt og grundig trætte af at se 'Olsen Banden'-film.

Vi kan dem alle både forfra og bagfra efterhånden. Kunne I ikke tage og sende noget andet. Vi betaler trods alt temmelig mange penge for det', skriver en tredje, mens en fjerde fortsætter:



'TV2 er den kanal med flest genudsendelser. Det kan sgu da ikke være rigtigt, at vi gang på gang skal betale for se gentagelse på gentagelse. Jeg tror, at TV2 har sendt 'Olsen Banden' de sidste to-tre måneder. Derudover genudsendes 'Hvem vil være millionær', 'Krejlerkongen', 'Barnaby' ....jeg kan faktisk ikke nævne en eneste udsendelse gennem de sidste uger, som ikke var en genudsendelse, udover nyheder, som i øvrigt også snart ligner en genudsendelse. Kom nu ind i kampen TV2, og send og noget nyt tv eller noget, som ikke er sendt de sidste tre år.

Masser af nyt stof

Under flere af opslagene på Facebook-siden har TV2 valgt at svare på seernes kritik. Her påpeger de, at de snart igen er aktuelle med nye formater.

'Vi har en plan, Maj-Britt - og den er genial. De to kommende fredage indtager vi nemlig 'X Factor'-scenen til et brag af en fest, og i morgen kan du synge med på et gensyn med vores skønne artister fra 'Toppen af Poppen', lyder det.

I kommentarsporet kommer TV2 også med et konkret svar til dem, der påpeger, at de for tiden oplever mange genudsendelser.

'Så kan jeg tilføje, at når du oplever genudsendelser på vores kanaler, er det til dels et spørgsmål om økonomi, men også i høj grad et spørgsmål om seerønsker og seertilslutning. Selvom et gensyn med 'Hvem vil være millionær' og 'Kriminalkommisær Barnaby' ikke lige er din kop te, er der mange andre danskere, der stadig følger programmerne', lyder det fra TV2, der fortsætter:

'Når det er sagt, har vi altså også MASSER af nye programmer og formater på sendeplanen i øjeblikket. Det gælder fx 'Først til verdens ende,' 'Savmordet', 'Sommerdrømme,' 'Min sindssygt sunde familie,' (ja, og flere til) eller 'Toppen af Poppen', lyder det videre.

Ekstra Bladet arbejder på at få en uddybende kommentar fra TV2, men det har i skrivende stund ikke været muligt.