Seerne flygter: Nu laver DR stor ændring

DR begynder fra fredag at eksperimentere med at lægge en stor del af deres programmer ud på streamingtjenesten DRTV fra morgenstunden, selvom programmerne først bliver sendt i tv senere på dagen

Færre og færre ser flow-tv, mens streaming fortsat bliver mere populært. Det får nu DR til at tage konsekvensen og flytte udgivelsestidspunktet på nettet.

Fra fredag vil størstedelen af DR's programmer være at finde på streamingstjenesten DRTV fra klokken seks om morgenen, selvom programmerne først bliver sendt på tv-kanalerne senere på dagen.

Ændringen kommer for at imødekomme de mange seere, der ser DR-programmer på nettet frem for i tv.

- Vi løsriver DRTV fra sendetid. Det giver ikke længere mening at udgive på samme tidspunkt som flow-tv. Frem for at programmerne kommer drypvist, bliver de nu lagt på én gang om dagen eller én gang om ugen. Er man til dokumentarer, ved man, at det er om mandagen, de bliver lagt på, fortæller Peter Rosberg, der er publiceringschef i DR, til Politiken.

En del af ændringen består nemlig i, at alle dokumentarudsendelserne bliver udgivet mandag, mens alle DR3-programmerne bliver udgivet søndag. Ligeledes vil DR prøve kræfter med at udgive hele serier på en gang.

- Vi er i en eksperimenterende fase, hvor vi prøver at blive klogere på, hvad der giver mening, og hvad der ikke giver mening. Og hvis man opfatter en tv-serie som en lang fortælling, vil vi lægge det hele ud samtidig. Så med serierne får vi et miks af at lægge et enkelt afsnit på om ugen eller lægge hele serien ud med det samme, siger Peter Rosberg til Politiken.

Der vil dog stadig være enkelte udsendelser, der først bliver udgivet på DRTV samtidig med, at de bliver sendt på tv. Det gælder for eksempel sidste afsnit af 'Gift ved første blik' og 'Alene i vildmarken', mens 'Den Store Bagedyst', hvor der ryger en deltager ud hver uge, vil få udgivet alle programmer samtidig med udsendelsen på tv-kanalen.

Som en del af DR's spareplan fra efteråret 2018 vil en håndfuld DR-kanaler desuden blive flyttet 100 procent over på DRTV fra 2020, så det kun er DR1, DR2 og Ramasjang, der kan ses som flow-tv.

