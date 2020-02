Seerne flygter

Det startede så godt, men noget tyder på, at seerne er begyndt at svigte 'X Factor', efter skiftet fra DR til TV2, det skriver Mediawatch.

2019 var det første år på kanalen. Her kunne man bryste sig af, at man efter de første seks 'X Factor'-programmer blot havde én uge under 1,2 millioner seere, hvis man ser på de konsoliderede seertal, der tager højde for den tidsforskudte tv-sening og inkluderer eksempelvis streaming og programmer, som er optaget via harddisk.

Thomas Blachman skiftede til TV2, der samtidig hyrede Oh Land og Ankerstjerne ind som nye medlemmer af dommertrioen. Foto: Linda Johansen

I 2020 er historien en helt anden. Her må man konstatere, at mange seere er flygtet - eller venter på de liveshows, der starter fredag. Endnu er det således ikke lykkedes at samle 1,1 millioner senere til et program. Helt galt gik det i uge fire, hvor blot 793.000 så med, da man flyttede programmet til lørdag.

Seertal 2019: 1: 1.423.000 2: 1.236.000 3: 1.269.000 4: 1.155.000 5: 1.223.000 6: 1.237.000 2020: 1: 1.086.000 2: 1.068.000 3: 904.000 4: 793.000 (lørdag) 5: 1.009.000 6: 1.082.000 Kilde: Kantar Gallup. OBS: Konsoliderede seertal for uge 7 er endnu ikke offentliggjort. Vis mere Luk

Hos TV2 ser man dog ingen grund til at tænde de røde lamper. Det slår kanalchef Dorthe Thirstrup fast i en mail til Ekstra Bladet.

'Vi er meget tilfredse med seertilslutningen til 'X Factor', som fortsat er Danmarks mest populære underholdningsprogram. Vi har op imod en million seere i snit i de første syv uger, kraftig vækst i seningen på TV2 Play, stor interesse på tv2.dk samt en seerandel på 55 procent blandt de 20-60-årige og på 59 procent i den unge målgruppe af 21-30-årige, som TV2 har et særligt fokus på. Det er yderst sjældent at opleve i en tid med vigende tv-sening', skriver hun.

Dorthe Thirstrup fortæller, at man hos TV2 havde forventet et lavere seerniveau i 2020, da der i 2019 var stor hype omkring programmet efter skiftet fra DR, mens håndboldherrernes VM-guld også samlede folk foran skærmen, hvilket hun mener smittede af på 'X Factor'.

'I år blev 'X Factor' skudt i gang 1. januar i hård konkurrence, og samtidig har vi et par gange i januar måttet ændre sendeflow/sendedag pga. EM-håndbold, der denne gang havde lavere interesse efter Danmarks tidlige exit. Det er netop disse programmer, der har haft sæsonens laveste seertal og er med til at trække gennemsnitstallet yderligere ned', påpeger Dorthe Thirstrup.

Hun understreger samtidig, at man løbende ser en nedgang i traditionelt flow-tv, hvilket påvirker 'stort set alle programmers seertal'.

Fredag kan TV2 håbe, at seerne vender tilbage. Her starter de ofte nervepirrende liveshows.