Seerne går amok: Her har du (måske) set ham før

37-årige Rasmus Trangbæk gjorde fra første færd sig bemærket i dette års udgave af 'Den store bagedyst' på DR1, da han i første afsnit af bageprogrammet var iført en t-shirt med Nik fra popgruppen Nik og Jay og lavede en kagemand i vaskeægte Nik og Jay-stil med røg, disco-lys, pels rockstar-briller, og alt hvad det ellers indebærer.

En detalje, som seerne selvfølgelig har bemærket.

Her ses Rasmus i færd med at bage sin ikoniske Nik og Jay-kage. Foto: Carsten Mol/DR

Det er dog ikke kun Rasmus' trang til at klæde sig ud og lave sjove tema-kager, som de skarpe seere har lagt mærke til. Efter første afsnit af programmet er Twitter væltet med kommentarer fra danskere, der mener, at de har set Rasmus Trangbæk i et program tidligere.

Og det er der en god forklaring på.

Det forklarer 'Bagedyst'-deltageren til Ekstra Bladet.

Hans bror var nemlig sidste år med i programmet 'Korpset' på TV2.

- Det er jo sådan, at jeg har en tvillingebror, der hedder Søren, som har været med i 'Korpset', og der er mange, der har bemærket, at vi ligner hinanden, siger Rasmus med et grin og fortsætter:

- Søren har fået mange henvendelser på gaden, hvor folk tror, at han er mig, og om det er ham, der er med i 'Den store bagedyst'. Jeg er jo vant til, at vi bliver forvekslet, men nu sker det så bare, fordi vi er i medierne. Hele det her virak synes jeg er sjovt, og der er også blevet lavet flere 'memes' om det, og det synes jeg bare er mega grineren. Tænk, at folk derude sidder og bruger tid på at lave de der ting, siger han med et grin.

Her ses Rasmus' tvillingebror, Søren, i 'Korpset'. Foto: TV2

Kan du se ligheden mellem de to brødre? Foto: TV2

Mange kommentarer

Ifølge 'Bagedyst'-deltageren har han da også fået en del mere opmærksomhed, efter han har været på tv.

- Folk kan genkende mig på gaden. I søndags var jeg for eksempel i biffen med min mindste søn, og der var en dreng, der kom hen og sagde til mig, at han havde set mig på tv, og at det var en mega fed kagemand, jeg havde lavet. Det bliver man jo rigtig glad af, og jeg synes, det er rigtig sjovt og hyggeligt at møde folk på den måde.

Især hans legende tilgang til bagningen har folk bemærket.

- Jeg har også fået mange beskeder, men det er udelukkende positivt, og det bliver jeg mega glad for, selvom det også er en pudsig oplevelse pludselig at se sig selv på tv, siger han og fortæller, at han altid har været en person, der godt kan lide at klæde sig ud og skille sig ud fra mængden:

- Jeg har altid gået all in, når jeg fik muligheden for at klæde mig ud. Jeg kan simpelthen ikke lade være. Jeg er spinningsinstruktør, og der har jeg også klædt mig ud. Jeg har en gang afholdt en spinningtime i et grisling-kostume, og jeg har også været klædt ud som Kim Larsen. Det er skideskægt, og jeg synes, det er sjovt at skille sig ud, og at folk så også er helt oppe at ringe over det - det synes jeg bare er for genialt. Det hele behøver ikke at være så kedeligt, siger han med et grin

Sådan ser Rasmus så ud, når han ikke er klædt ud. Foto: Carsten Mol/DR

Nybegynder

I modsætning til mange af årets andre deltagere i 'Den store bagedyst', har Rasmus ikke bagt særlig længe. Faktisk begyndte han først at bage, da det stod klart, at han skulle være med i DR-programmet.

- Jeg har aldrig rigtig gjort mig i at bage. Jeg har gjort det til mine børns fødselsdag, men der har det virkelig været sløvt. Jeg kom på et tidspunkt til at bytte brun farin ud med ymerdrys, da jeg skulle lave brunsviger. Det siger lidt, siger han med et grin.

- Men da det så stod klart, at jeg skulle være med i 'Bagedysten', begyndte jeg selvfølgelig at træne intensivt op på de ting, jeg tænkte, vi ville blive udsat for.

- Hvordan kan det være, at du meldte dig til programmet, hvis du ikke havde nogen som helst erfaring med at bage?

- Det er hele udfordringen i at komme derind, og så det der med konkurrencen. Jeg er et stort konkurrencemenneske. Jeg er jo tvilling, så jeg har altid haft noget målbart ved siden af mig, som jeg har kunnet konkurrere med. Det med at komme ud af min 'comfort zone' tiltaler mig, siger han og fortsætter:

- Og så har jeg altid set 'Den store bagedyst', og det ville jeg gerne prøve. Så jeg tog udfordringen op. Så det havde heller intet at gøre med, at min bror har været på tv. Jeg faldt bare over, at de søgte deltagere, og så tænkte jeg 'hvorfor ikke'?, siger han og understreger, at han ikke et sekund har fortrudt sin deltagelse i DR-programmet.

Hvordan det går Rasmus og alle de andre deltagere i 'Den store bagedyst' kan du se lørdag klokken 20 på DR1 og DRTV.