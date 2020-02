Seerne går amok over 'X Factor': - Er det en rotte?!

Flere seere mente, at de så en rotte på scenen under fredagens 'X Factor'. Nu forklarer TV2, hvad der i virkeligheden skete

Da 'X Factor' fredag aften løb over skærmen, måbede flere seere, da de under Nicklas' optræden så en skikkelse i baggrunden, som flere mente var en rotte, der havde forvildet sig ind i studiet i Brøndby.

'Hvad fanden? Er der lige løbet en rotte over scenen i 'X Factor?', skrev en læser til Ekstra Bladet.

'Ad. Nu er der også rotter i studiet', skrev en anden.

Du kan se øjeblikket i videoen ovenfor.

Efterfølgende er videoen også blevet delt på instagrammeren Anders Hemmingsens Instagram-profil, og netop det har også sat endnu mere gang i spekulationerne om, hvorvidt der var tale om en rotte eller ej.

Ikke en rotte

Ekstra Bladet har været i kontakt med TV2, der dog kommer med en noget overraskende forklaring på, hvad der i virkeligheden skete på scenen fredag aften.

Ifølge TV2 er der nemlig ikke tale om en rotte.

'Ja, det ligner fuldkommen en rotte, der løber over scenen, men det var det heldigvis ikke! Jeg hoppede næsten også selv på den, da jeg så det klip efter programmet, men den rigtige historie er, at det bare er en refleksion af et kamera', skriver Dorte Borregaard, der er underholdningsredaktør på TV2, i en mail til Ekstra Bladet.

Det var under Nicklas' optræden, at seerne bemærkede en rottelignende genstand på gulvet. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Genspejling i kamera

Dorte Borregaard forklarer, at 'rotten' er blevet til som konsekvens af en genspejling i et kamera under fredagens show.

'Helt teknisk forklaret er det en genspejling af et lille railcam, som ligger og kører i kanten af scenen. Vi har i år fået sat spejlfolie på trin for at give flere refleksioner fra lyset og bedre baggrund', skriver hun og fortsætter:

'Og ved en given vinkel fra vores master-kamera og et sammenfald af railcam, der skulle køre på plads, er det blevet spejlet og har derfor lignet noget andet. Vi er spændte på, om der kommer flere uinviterede 'dyr' på scenen i de kommende programmer', skriver Dorte Borregaardv videre.

