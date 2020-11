Seerne går bananas: Her er forklaringen

Flere seere mente, at Sarah Grünewald læspede mere end normalt fredag aften, og det er der ifølge den garvede værtinde en god forklaring på

'Hvad sker der med Sarah? Hvorfor læsper hun sådan?'.

'Hvad er der med den læspen. Sådan plejer hun da ikke at snakke?'

Sådan lød et par af de mange kommentarer, der fredag væltede ind i Ekstra Bladets liveblog under 'Vild med dans'.

Her havde flere seere nemlig bemærket, at værtinden Sarah Grünewald havde lidt svært ved at sige 's' og altså læspede mere, end hvad hun plejede.

Seerne undrer sig: 'Hvad fanden foregår der?'

Det var der dog en bestemt grund til. En frokost inden aftenens strabadser gik ifølge Grünweald nemlig ikke helt efter planen.

- Der er nogen, der har bemærket, at jeg har læspet, og det er fordi, jeg har spist en kartoffelmad i dag, og jeg bed mig selv, så den bagerste del af tungen er hævet helt op. Det gjorde pisseondt, siger hun efter showet med et grin og fortsætter:

- Så for ikke at bide i den, når jeg talte, så har jeg talt sådan lidt sjovt hele aftenen.

Ifølge Sarah Grünewald skyldtes hendes læspen en kartoffelmad. Foto: Mogens Flindt

Den hævede tunge var dog ikke den eneste udfordring, Sarah Grünewald havde fredag aften.

Her kom værtinden også på glatis til slut i programmet, hvor hun ikke nåede ind på scenen til tiden.

- Jeg har en meget stram kjole på og 14 centimeter høje hæle, så jeg traver lidt rundt, lød det fra Grünewald med et grin:

- Det er mig, der bliver sendt ud på løbetur. Det kan godt være, at jeg skal til at løbe lidt mere i hverdagen, grinede hun videre.

Hvordan det går alle parrene videre i 'Vild med dans', kan du se på fredag klokken 20 på TV2 og TV2 Play.