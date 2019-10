Seerne raser: - Det er ikke sjovt

Umut Sakarya kan godt blive påvirket af de hårde ord, han får med på vejen fra nogle af Ekstra Bladets læsere, men han synes, at stemningen er ved at vende

- Jeg er blevet hærdet over for det, svarer kokken Umut Sakarya, da Ekstra Bladet spørger til, hvad han tænker om de mange kritiske kommentarer, ham og partneren, Jenna Bagge, har fået til deres præstationer i dette års 'Vild med dans'.

Flere læsere har givet udtryk for, at de er frustrerede over, at seerne tydeligvis holder hånden over parret, der trods dommernes lave karakterer bliver ved med at gå videre fredag efter fredag. Flere kalder det sågar en 'katastrofe' og en 'skandale', at kokken stadig er med i programmet.

- Det er ikke sjovt at blive ved med at få at vide, at man ligner en elefant på dansegulvet, siger Umut.

- Jeg forstår heller ikke, man kan blive så hidsig over et program, men vi har også mange, der går ind og svarer dem og skriver 'hey, det er et udviklingsprogram, det er jo ikke et professionelt danseprogram'.

Nye toner

Heldigvis for den hårdt prøvede tv-kok er stemningen så smidt begyndt at vende - i hvert fald hvis man spørger hovedpersonen selv.

- Nu har jeg været inde og læse mange af de her kommentarer, og jeg synes faktisk, at der er kommet en positiv stemning, siger Umut.

- Jeg var ret ked af det, fordi de seneste to uger har det været meget negativt, men nu er der sket et eller andet. Folk synes, det er fedt, at jeg giver den gas, og der er mange, der synes, jeg skal være præsident i Danmark. Jeg har også lyst til at stille op til næste folketingsvalg, hvis jeg vinder her.

Danmarks måske kommende præsident på løs tråd i en Cha-Cha-Cha. Foto: Mogens Flindt

De nye toner fra seerne tror Umut skyldes, at folket bag tv-skærmene har lettere ved at relatere til ham end mange af de andre deltagere.

- Folk kan spejle sig selv i mig. Det gør de ikke lige, når de ser en perfekt dans, siger han.

Hilsen til nationen!

Umut har da også en helt speciel hilsen til Ekstra Bladets nationen!, som ifølge ham har været yderst gavmilde med roserne efter seneste udsendelse.

- Jeg vil gerne lige sige til nationen!: Tusind tak fordi I er så søde. Det er første gang, jeg nogensinde har set nationen! være enige om noget, og det, synes jeg, er fucking fedt, siger han.

- Det er virkeligt godt med noget kærlighed! Det trænger jeg til. Jeg har ikke så meget tid til at spise flæskesovs. Det er det voksenliv, jeg har lige nu. Men tak fordi I er der for mig.