Seerne raser efter 'X Factor'-kaos: Smid Oh Land ud

Sangerinden Oh Land fik bragt sig selv mere end almindeligt i centrum, da hun lørdag aften skulle træffe de afgørende beslutninger i 'X Factor's første '5 Chair Challenge'.

Især kaosset omkring den svagtseende John, der først blev smidt ud og så hentet tilbage til programmet, har bragt sindene i kog hos TV2s seere.

De er også rasende over, at 50-årige Michael røg ud på at lyde for meget som Kim Larsen, når nu Oh Land havde opfordret ham til at synge et nummer af netop Kim Larsen.

Og det er ikke pæne ord TV2s Facebook-brugere har om Oh Land efter hendes valg, der betyder, at Nicklas Mietke, John Obhasa P., Clausen, Ilona Mihaela Artene, Kaspar ’Kali’ Andersen og Elina Sutinen er med videre i talentshowet, mens Michael er ude.

Raser over Oh Land: - Det er noget forbandet svineri!

'Smid oh land ud, hun ødelagde X-faktor sidste år og er godt i gang igen i år', skriver Henrik Bøgild Madsen blandt andet.

Samme melding kommer fra Mikkel Weimann:

'Oh Land hører ikke til i programmet, hun virker alt for uprofessionel. Godt hun beholdte John, men at smide Michael ud sådan er godt nok til grin', skriver han.

'Tror hendes stol skal skiftes ud, Oh Land', mener Anette Knudsen og Betina Broberg Svendsen stemmer i:

'Forstår simpelthen ikke hvordan hun kan være dommer'.

Oh Land i kæmpe bommert: Det så du ikke på tv

Og flere melder sig i koret af kritikkere. Blandt andre Christina Malinda Olsen.

'Jeg syntes faktisk at det er ved at blive meget grimt og slet ikke underholdende!! Og ja jeg er enig som en anden skriver (og mange flere) - Oh land bør ikke have en stol!! Sorry.'

Erna Bente Jensen kalder lige frem sangerinden for nedværdigende.

'Hun er ikke kompetent nok til og være dommer, ud med hende selv så nedværdigende må man ikke behandle nogen'.

Morten Francis har strammet retorikken.

'Hun er da ikke en skid værd. (Øhhhhhland) Gås', skriver han.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Oh Land, men hun ønsker ikke at kommentere kritikken.

Åbner op om stress: - Måtte trække stikket