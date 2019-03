Seerne raser: - Jeg skal tage mig sammen

Lars Ankerstjerne var her der og alle vegne i fredagens 'X Factor', hvor Andrea Brøndsted måtte forlade programmet.

Men inden det kom så langt, blev seerne budt på en masse heftige diskussioner dommerne imellem, og under Ekstra Bladets livedækning udtrykte flere brugere frustration over, at Lars Ankerstjerne gang på gang afbrød sine meddommere.

Da Ekstra Bladet efterfølgende forholdt ham kritikken, kunne han godt se, at han nok var gået over stregen.

- Det kan godt være. Jeg er totalt i mine følelsers vold, og jeg er enormt meget til stede i det her. Jeg tror, hvis man sidder derhjemme og ser det, kan man tro, at det er fjernsyn og et show, men for os tre (dommerne, red.) er det også bare vores liv og virkelighed. Vi er hyper-passionerede, sagde Lars Ankerstjerne, der tilføjede.

- Det er stof til eftertanke, og det kan være, jeg skal tage mig sammen. Jeg er ikke immun over for kritik, men jeg gør, som jeg gør, fordi jeg er et menneske.

Oh Land stod med det svære valg fredag aften og sendte Andrea Brøndsted ud af programmet. Foto: Mogens Flindt

Lars Ankerstjerne fortalte, at han havde været enormt påvirket aftenen igennem, hvor han kæmpede for sine deltagere. I et program som 'X Factor' vil han altid kæmpe for sine artister.

- Jeg er ikke en totalt tjekket tv-mand endnu, og det bliver jeg måske heller aldrig. Det er ikke min mission at blive et kendishoved. Jeg vil meget hellere være et menneske, slog han fast.

