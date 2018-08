Seerne raser over ny DR-satsning: Røvsyg fail!

Fredag aften har DR's nye satsning 'LIVE!' premiere, men det nye program, der skal erstatte 'X Factor', som fra i år bliver sendt hos konkurrenten TV2, får allerede nu hårde ord med på vejen på de sociale medier, selvom første udsendelse endnu ikke er slut.

I 'LIVE!', hvor den næste store danske live-artist skal findes, optræder tre artister efter hinanden, og herefter skal dommerne i samspil med seerne tage stilling til, hvem der skal sendes hjem og dermed ikke går videre til de næste programmer.

Se også: For øjnene af barnebarnet: Sanne Salomonsen kørt ned

Seerne kan stemme via DR's 'LIVE!' app og dermed være med til at bestemme, men flere seere beklager sig på de sociale medier over, at de simpelthen ikke kan nå at stemme.

'Forstår ikke DR Lives app. Afstemningen slutter før artisten overhovedet er gået i gang med at performe. Måske er det mit signal der er forsinket, men det fungerer ikke rigtigt', skriver en utilfreds seer på Twitter.

Sanne Salomonsen og Lina Rafn er dommere på det nye program. Foto: Linda Johansen

Når ikke at stemme

Her skriver flere også, at det er frustrerende, at DR ikke har taget højde for, at mange streamer programmet på dr.dk, hvor signalet er en smule forskudt fra live-sendingen.

'Live - programmet der minder os om hvor mange af os der faktisk ser det en lille smule tidsforskudt', skriver en seer.

'Temmelig fail man ikke kan nå og stemme inden de overhovedet har sunget/performet. Glemmer selvfølgelig der er det pisse delay, når man streamer til sit tv.... sååååå alle dem der sidder og ser med via chromecast eller stream på anden vis, ser det ikke live og har ikke en chance for at stemme med... en skam man ikke har taget højde for det', skriver en utilfreds kvindelig læser.

Dansk tv-krig på vej

Kedeligt

På de sociale medier giver flere seere også udtryk for, at programmet simpelthen er for kedeligt.

'Ser LIVE på DR1 og tænker: REALLY???!!!', skriver en kvinde, mens en anden fortsætter.

'Elsker Lina Rafn, men Live virker røvsygt allerede'.

'Ok. 's Live show. MEGAFLOP! Det bliver et Neeeej swipe herfra', skriver en tredje.

Showet kom da heller ikke uproblematisk fra start. Undervejs var der et teknisk nedbrud i studiet, og det gjorde, at en af kunstnerne var nødt til at starte forfra, efter han var begyndt at synge sin sang.

'X Factor'-afsløring: Her er de nye dommere

Også det har fået danskerne til tasterne på de sociale medier.

'Wow, med så lille vindue til at stemme er der ikke plads til tekniske fejl... Der er jo ikke tid til at finde ud af, at det ikke var hans skyld, før folk har stemt nej.. Bare ærgerligt for Zacharias åbenbart, skriver en seer.

Hvad synes du om programmet? Det var røvsygt! Det var underholdende! Jeg så det ikke Hvad synes du om programmet? 54 % Det var røvsygt! 11 % Det var underholdende! 36 % Jeg så det ikke Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra DR.