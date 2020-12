Seerne tordner: 'Det er sygeligt!'

En lang række seere var lørdag aften rasende over 'Vild med dans'-dommernes bedømmelser og kræver udskiftninger. TV2 afviser kritikken

Der er ikke noget som stille og rolig tv-underholdning, der kan få folks sind i kog.

Lørdag aften skete det igen, da 'Vild med dans' løb over skærmen, hvor fem par skulle gøres til fire forud for semifinalen i næste uge.

Traditionen tro holdt programmets dommere - Jens Werner, Anne Laxholm, Britt Bendixen, Nikolaj Hübbe og Marianne Eihilt - sig ikke tilbage, når der skulle gives både kommentarer og point. Det har de prøvet mange gange før, men står det til en række seere, skal de ikke gøre det meget længere.

Ikke alle seere er tilfredse med Jens Werner, Anne Laxholm, Britt Bendixen, Nikolaj Hübbe og Marianne Eihilt. Foto: Mogens Flindt

Både i Ekstra Bladets live-blog under programmet og på den officielle Facebook-side for 'Vild med dans' har dommerne fået en lang række seere op i det røde felt.

Her kalder flere på fornyelse, mens andre påpeger, at dommerne har udvalgt favoritter, som de igen og igen giver høje point.

'Jeg tror altså, det et på tide med et nyt dommerpanel. De har siddet der for længe nu og dømmer efter deres egen favorit. Det dur ikke. De skal dømme, som var det prof. dansestævne, så skal vi herude nok dømmer efter, hvem vi kan lide,' skrev en seer.

'Hvor er det sygeligt ... dommerne har bestemt, hvem der skal i finalen,' skrev en anden.

'Tænker det snart er på tide at forny programmet med nye dommere,' mente en tredje.

'Hvor er de forudsigelige, dommerne. Det er så åbenlyst år efter år, at de har deres (professionelle) favoritdansere. Man kan næsten fra show ét se, hvem der når til finalen. Skift nu bare de dommere ud!' lød en fjerde i en lang række kritikere.

Lørdag fik Emili Sindlev og Mads Vad den højest mulige score af dommerne. Foto: Mogens Flindt

TV2 afviser

Mens ikke alle seere er begejstrede for dommerne, så forholder det sig helt anderledes hos TV2, der står bag 'Vild med dans'.

Sådan lyder det fra Thomas Strøbech, underholdningsredaktør på TV2, der slår fast, at dommerne ikke dømmer efter personlige favoritter.

'Vi har fem fantastiske dommere, som vurderer danseparrene ud fra aftenens performance. Det er ikke unormalt, at der er dansepar, der får høje karakterer fra dommerne flere programmer i træk - det er, fordi de er så hamrende dygtige og har udviklet sig enormt meget, siden vi startede for ti uger siden' lyder det i et skriftligt svar, der fortsætter:

'Nu har vi fire skønne par tilbage i konkurrencen, og vi er så spændte på semifinalen på lørdag.'

Hvordan det går, kan du se på TV2 og TV2 Play.