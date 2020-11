Seerne tordner: - Det er tåkrummende!

Fredag aften indtog influencer Emili Sindlev og hendes partner Mads Vad 'Vild med dans'-gulvet i en showdans i bedste Beyoncé-stil.

Men knapt havde Sindlev og Vad forladt gulvet med flotte 43 point fra dommerne, før det væltede ind med kritiske kommentarer fra seere i Ekstra Bladets liveblog.

Her blev Emili Sindlev, der tidligere har gået til dans og blandt andet er verdensmester i hiphop, beskyldt for snyd. Flere mener nemlig, at hun dermed har en klar fordel i forhold til andre af nydanserne.

'Hübbe siger, at hun er prof. Det er jo netop, det hun er. Hun er verdensmester. Det er ikke fair', skrev en, mens en anden fortsatte:

'Hvis det er sandt, at hun har gået til dans, så er det simpelthen ikke i orden, at hun er med - specielt ikke over for de andre danser, som skal knokle ekstra hårdt, hvor hun har det nemmere', lød det, mens en tredje konstaterede:

'Det er tåkrummende hvordan Hübbe kommenterer, at Emili danser som en proff! Hun ER jo proff!! Hvis folk ikke kunne se det i aften, så ved jeg snart ikke..'.

Andre mente dog langt fra, at det var en fordel for Emili Sindlev, at hun tidligere har danset hiphop, der er en helt anden genre, end hvad de giver sig i kast med i 'Vild med dans'.

'Hiphop er laaaaaangt fra den slags dans, I danser i 'Vild med dans'. Giver sgu ikke nogen fordel at have gået til det'.

Sindlev var inspireret af verdensstjernen Beyoncé fredag aften. Foto: Mogens Flindt

Da Ekstra Bladet mødte Emili Sindlev og Mads Vad umiddelbart efter fredagens afgørelse, var de godt trætte af endnu engang at skulle høre på kritik rettet mod Emilis fortid som danser.

- Hiphop er stadig noget helt andet end det her, lød det fra Emili Sindlev, der fortsatte:

- Jeg synes, det er så ærgerligt, for jeg kæmper virkelig hårdt, og jeg har ligeså svært ved det som alle de andre. Og jeg synes, det er rigtig ærgerligt, for jeg synes, det er pissehamrende hårdt, og jeg elsker at være med, og det er ærgerligt, at der igen skal være modstand. Hvis nogen danser dårligt, får de også kritik, og hvis man er for god, får man også kritik, lød det opgivende fra influenceren.

'Lukker ørerne'

Ifølge Sindlev prøver hun at lukke af for kritikken.

- Jeg har valgt at lukke ørerne og øjnene for det og sige, at det her er mit eventyr, jeg skal udleve, hvor jeg gør det så godt, jeg kan, lød det fra Sindlev.

Heller ikke Mads Vad forstår, hvorfor seerne er efter Emili Sindlev.

- Det svarer til, at hvis man er god til spansk, så kan man ikke snakke kinesisk. Det er lidt det, man kan sammenligne det på, og jeg kan godt forstå, at der er nogen, der tænker, at dans er dans, men det er det slet ikke, sagde han og fortsatte:

- Selv for mig... Jeg er professionel, og det har krævet sygt meget træning (at lære dansen, red.). Når Emili er gået hjem, er jeg blevet i flere timer for at få min krop til at kunne gøre det her. Så det er meget forskellige ting, sagde Mads Vad, inden Emili Sindlev frustreret afsluttede:

- Jeg bliver så ærgerlig over, at vi igen skal hive hinanden ned. Mit budskab i dag var jo det modsatte.