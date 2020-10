Seerne tordner: Stop hende!

Marianne Eihilt får ofte kritik af seerne for at tale for meget, når hun sætter sig ved dommerbordet. Men det tager hun ikke så tungt

'Hun taler for meget. Stop hende'

'Hvorfor får hun så meget taletid'?

'Lad dog de andre dommere få mere taletid. Hübbe og Laxholm får jo ikke et ord indført'.

Sådan lød et par af de kommentarer, der fredag aften tikkede ind fra Ekstra Bladets læsere om 'Vild med dans'-dommer Marianne Eihilt.

Og netop kritikken om, at hun taler for meget, er noget den 46-årige dommer har hørt før.

- Ja, det er ikke første gang, jeg hører det, siger hun og fortsætter:

- Vi får at vide af produktionen, hvis vi skal tale kortere, og hvis programmet er lidt for langt, får vi at vide, at vi skal formulere os kortere, men ellers har vi frie tøjler til at sige, hvad vi vil, og det er rigtig dejligt, for ellers bliver man også begrænset.

Dommerne i panelet får ikke lige lang taletid. Foto: Mogens Flindt

Svært at være konstruktiv

Marianne Eihilt forklarer, at det som dommer til tider kan være svært at holde sig til en kort kommentar, når man skal give danserne feedback.

- Læserne skal også vide, at det er svært at sige noget konstruktivt på 30 sekunder, som man faktisk kan bruge til noget. Det er altid meget nemt at komme med en kritik. Jeg kan sagtens tage imod kritik. Men hvis man skal komme med noget, de (parrene, red.) kan bruge, så har man til tider brug for lidt ekstra tid, siger Marianne Eihilt og understreger, at dommerne ikke har restriktioner på, hvor meget de hver især må tale.

- Det er meget op til os selv, hvor meget vi taler. Så man hører til tider, at seerne siger, at det er synd, at der er en af dommerne, der ikke taler så meget, men det er måske, fordi dommeren ikke har lyst til at sige mere, for det er ikke sådan, at vi får tildelt et vist antal sekunder. Vi må sige lige, hvad vi gerne vil.

Kritikken om, at hun taler for meget, preller dog mere eller mindre af på Eihilt.

- Men det handler nok også om, hvor meget man snakker som person, og hvor meget man har på hjerte, siger hun og fortsætter:

- Så det tager jeg ikke så tungt. Undskyld, men det gør jeg ikke, griner hun.