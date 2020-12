Seerne undrer sig: 'Hvad er der sket med hende'?

Da 'Vild med dans' lørdag aften løb over skærmen, var det som altid med værtinderne Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller i front.

Grünewald havde dog i aftenens anledning et noget anderledes look, end hun plejer. Håret var mørkere, kortere, og så var der kommet pandehår til siden 'Vild med dans' i fredags.

Den nye frisure gik ikke ubemærket hen hos seerne hjemme i stuerne.

Ude af 'Vild med dans': - Frygteligt!

'Har Sarah paryk på i dag? Hun ser da meget anderledes ud i aften', skrev en for eksempel.

'Wow. Hvad er der sket med hende', skrev en anden, mens andre påpegede, at hun nu havde samme frisure som de kendte Playmobil-dukker.

Ifølge Sarah Grünewald var det en anelse varmt at have parykken på. Foto: Mogens Flindt

Det er en paryk

Da Ekstra Bladet mødte værtinden umiddelbart efter lørdagens 'Vild med dans', forklarede hun, at hun rigtig nok havde paryk på i dagens anledning.

- Jeg har paryk på. Det var min makeup-artist, der fandt den i gemmerne. Så var det bare for at prøve noget nyt. Min makeup-artist havde den derhjemme, og så har hun farvet den som mit eget hår, lød det fra Sarah Grünewald.

Den garvede værtinde har dog planer om at gøre en del af looket til virkelighed.

Færdige i 'Vild med dans'

- Planen er at få pandehår. Ægte. Så er det jo fedt, at man har et arbejde, hvor man lige kan få lov til at prøve det af på live-fjernsyn, sagde hun med et grin og fortsatte med at fortælle, at parykken ikke just var rar at have på:

- Det har faktisk været lidt varmt, men fint nok. Men det er også en meget lukket kjole, så jeg føler mig lidt pakket ind faktisk, sagde hun med et grin.

Du kan se semifinalen i 'Vild med dans' lørdag aften klokken 20.35 på TV2 og TV2 Play.