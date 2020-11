Seerne undrer sig: 'Hvorfor er hun så lummer'?

- Jeg er glad for, at jeg ikke er 25 år yngre og skulle lære dig at danse rumba, for det der - det var hot stuff.

Sådan lød den umiddelbare reaktion fra dommer Marianne Eihilt, efter Albert Rosin Harson og Jenna Bagge havde været på gulvet i 'Vild med dans' og fremført deres rumba fredag aften.

Det skabte hurtig store grin og lummer stemning ved dommerbordet.

- Du skulle have hørt hende (Marianne, red.), imens I dansede. 'Ih, åh, ah', grinte Werner med henvisning til Marianne Eihilt, der var helt oppe at køre over Albert Rosin Harsons præstation.

'Lummer' bommert: - Det gav mening i mit hoved

Dommer Nikolaj Hübbe konstaterede i den forbindelse, at han ikke 'stønnede' ligesom Marianne, men at også han var tilfreds med parrets præstation, hvilket skabte stor latter hos publikm.

Lummerheden blev også bemærket hjemme i stuerne, hvor flere undrede sig:

'Hvorfor er hun så lummer', skrev en, mens en anden fortsatte:

'Stop så med de frække kommentarer', skrev en anden, mens en tredje bød den lumre stemning velkommen:

'Det er sgu sjovt med al den lummerhed'.

Albert og Jenna tog hele situationen med et smil. Foto: Mogens Flindt

Da Ekstra Bladet fanger Albert Rosin Harson umiddelbart efter fredagens 'Vild med dans' er han smigret over Eihilts kommentarer.

- Rumbaen er jo meget lummer. Så lummer dans, lumre kommentarer - det synes jeg hænger rigtig godt sammen. Jeg er da glad for, at hun bekræftede min indlevelse i rumbaen, som jo er kærlighedsdansen, og som faktisk er lidt lummer, så at hun fik den følelse af dansen, er jeg jo glad for, griner han.

- Jeg hørte, at Werner sagde, at hun stønnede undervejs. Hvordan føles det, at man har fået en dommer til at sige sådan nogle lyde?

- Det er jo dejligt med en kommentator, for det er jo en sport, griner Albert Rosin Harson, mens Jenna Bagge supplerer:

- Så længe det ikke var noget negativt. Det var positivt, for det var godt, og det var ikke 'ad, ad, ad'.

Raser over dommerne: - Godt jeg ikke var der

Også Marianne Eihilt tog sine lumre udbrud med et smil, da Ekstra Bladet mødte hende efter fredagens 'Vild med dans'.

- Der blev lidt lummer stemning?

- Ja, siger hun med et grin og fortsætter:

- Jeg kan rigtig godt lide, når parrene lever sig ind i dansernes karakteristik, og det synes jeg, at de gjorde, og jeg synes, de er rigtig gode til at fortælle en historie - en kærlighedshistorie med deres dans, og det kan jeg rigtig godt lide, og det synes jeg, de gjorde rigtig godt. De skal også kunne tage lidt sjov, siger hun og tilføjer:

- Vi har det sjovt med hinanden, og det er dejligt.