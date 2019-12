Seks år efter 'Paradise': Nu er ALT forandret

Da 'Paradise Hotel' rullede over skærmen på TV3 i 2014, var Kimie Maria Kristensen, Nadia Stenberg og Simone Kofoed blandt deltagerne.

Det er nu seks år siden, at de tre piger mødtes i Mexico under varme himmelstrøg til fest og farver, og der er ingen tvivl om, at deres liv ser anderledes ud den dag i dag.

Alle er de blevet mødre, men det har bestemt ikke betydet, at de er gledet fra hinanden - snarere tværtimod.

- Jeg vandt ikke 500.000 kr. og titlen som vinder af 'Paradise Hotel' i 2014. Men jeg vandt dem her, og de er langt mere værd. Trekløveret var samlet igen - med fire nye, nuttede medlemmer, skriver Simone på sin Instagram-profil sammen med et billede af de tre paradisoer og deres børn; Kimies to sønner, Mika og Cody, Nadias søn, Mace, og Simones søn, Valdemar.

Nadia, som hun så ud under 'Paradise Hotel'. Foto: Anthon Unger

Til Ekstra Bladet fortæller Simone, at 'Paradise'-venskabet bestemt har udviklet sig, efter de tre kvinder er blevet mødre.

- Vi har egentlig alle tre været ret vilde med hinanden, siden vi medvirkede i 'Paradise Hotel' og har derfor kontakt med hinanden løbende. Vi har hele tiden haft noget specielt sammen, men det er blomstret endnu mere op og ført os mere sammen, efter vi alle tre har fået børn.

- Nu giver det endnu mere anledning til at mødes, og vores venskab er også blevet anderledes, end det var tidligere, fortæller Simone og uddyber:

Simone tilbage i 2014 i forbindelse med programmet, her sammen med paradisoen Morten Nielsen. Foto: Anthon Unger

- Tidligere handlede det om, hvilke fyre, man ville score, og hvem der var sammen med hvem, mens det nu er blevet dybere ting i livet - børn, karriere, forhold. Det er blevet lidt mindre overfladisk, kan man måske sige. Når man har holdt fast i et venskab i seks år, skal der selvfølgelig også være noget andet end fest og farver i fokus.

- Vi er vokset sammen, for vi var jo meget unge, da vi mødtes, og det hele handlede om fest og farver, da vi var med i 'Paradise'. Nu er vi et andet sted, men jeg synes lidt, vi er kommet derhen samtidig. Så vi er vokset op sammen, tilføjer hun.

Dansk sanger nedlagt af angst og stress

Planlægning i højsædet

Mens de tre eks-'Paradise'-deltagere tidligere oftest så hinanden i byen på diverse klubber med en drink i hånden, er mødestedet nu blevet i stuerne hos hinanden til en kop kaffe og kage. Det kræver dog en del mere planlægning at få enderne til at mødes.

- Jeg bor i Slagelse, Nadia bor i Hedehusene og Kimie i Frederikssund, så der skal koordineres lidt, når vi skal ses, men vi er gode til at få det gjort. Det er jo også nemt nok, når man har en bil og bare kan køre afsted, men vi planlægger det lang tid i forvejen, så vi alle har tid i vores travle kalendre. Og så snakkes vi også over telefon, snapchat osv., forklarer Simone.

Kimie, da hun ankom på den røde løber i forbindelse med programmet i 2014, her sammen med paradisoen Daniel. Foto: Anthon Unger

- Når man tænker tilbage på, hvor vi mødte hinanden, er det ret sjovt, og vi kan godt lide at snakke om det, fordi det er svært for andre at sætte sig ind i, hvordan det var. Så det er hyggeligt at have den oplevelse sammen. Det er også fedt, at vi har fået et så godt venskab ud af det, fortsætter hun.

Alligevel har Simone dog ikke planer om at opfordre sin søn til at medvirke i TV3-programmet, når han en dag fylder 18 år.

- Kimie, Nadia og jeg har faktisk ikke snakket om, hvad vi ville tænke, hvis vores sønner gerne vil være med i 'Paradise Hotel' en gang. Jeg har det i selv sådan, at jeg ikke synes, jeg kan forbyde det, nu hvor jeg selv har været med. Men det er heller ikke sådan, at jeg håber, han skal være med, lyder det fra hende.

- Er det et stort ønske for ham, så skal han da have lov til det. Også fordi jeg selv synes, det var en stor oplevelse. Så må jeg stole på ham, hvis den situation pludselig opstår, griner hun.

Svarer igen på kritik: - Ja, de er gigantiske