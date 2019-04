Sexet realitybabe i vanvittigt show

Cecilie Harder giver prøver på sine evner i aftenens afsnit af 'Ex on the beach'

Stripperen Cecilie Harder, der er med i denne sæsons 'Ex on the beach' får i aftenens afsnit lov til at udfolde sig og vise, hvordan hun arbejder.

Her kaster hun sig ud i et vanvittigt show, hvor flere af deltagerne får en personlig tur.

Helt vild bliver det, da hun afslutningsvis nærmest sætter sig på Mikkels hoved og giver ham en overraskelse, der får samtlige realitydeltagere til at råbe i munden på hinanden.

Du kan se afsnittet i aften kl. 22 på Kanal 4.