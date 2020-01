Sexfest på tv: Trekant var en 'upser'

'Ex on the Beach' har længe siddet trygt på tronen, som Danmarks foretrukne knaldeprogram, men programmet har fundet sig en alvorlig konkurrent i årets 'Paradise Hotel', hvor sexfesten bare fortsætter og fortsætter.

I tirsdagens afsnit havde Oliver Erngart en trekant med Freja Rømer og Sarah Dohn, mens Tobias Friberg og Julie Bischoff gav den gas sammen.

I dagens afsnit holdt deltagerne så bytteleg, hvilket betød, at Julie sparkede Tobias ud og inviterede Oliver med i kanen. Samtidig ville Tobias ikke holde sig tilbage, så han kastede sig i stedet over Sarah.

Forvirret? Det er deltagerne efterhånden også.

- Det går ikke stille for sig, siger Sarah med et grin, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

- Det, jeg gjorde med Freja og Oliver, var mere en upser. Jeg havde noget for Tobias dernede, siger Sarah om valget af sengepartner i dagens afsnit.

Her fandt hun ud af, at hendes udkårne, Tobias, havde knaldet med Julie, mens hun selv havde haft en trekant med Freja og Oliver. På den måde kunne de finde fælles fodslag i, at den så måtte stå 1-1.

Du har tidligere fortalt, at du er ked af at have haft en trekant på tv. Er det anderledes med aftenens sex med Tobias?

- Det er 100 procent anderledes, for jeg havde noget for ham. Det føltes rigtigt, så det har jeg det ikke skidt med. Trekanten var måske lige krads nok.

Hvordan havde du det med, at han havde ligget og haft sex med Julie bag din ryg?

- Det kan jeg ikke huske, men jeg kan forestille mig, at jeg syntes, det var træls, siger hun og henviser til, at programmet blev optaget i foråret.

Sarah Dohn får masser af opmærksomhed på hotellet. Foto: Nent Group Danmark

Nyt, nyt, nyt

Tobias har hoppet frem og tilbage mellem Sarah og Julie og forsøgt at holde begge muligheder åbne. Først i dagens afsnit gik det op for Sarah, at han havde haft sex bag hans ryg, hvilket altså ikke betød noget for udfaldet senere på aftenen, da det viste sig, at hun også selv havde hygget med andre.

- Det bliver hurtigt kedeligt at være sammen med én, det kan man gøre, hvis det er ens kæreste, men hvis man er på et hotel med nøgne damer, så gælder det om at få så mange som muligt, griner Tobias, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

Han fortsætter:

- Det var på en mærkelig måde heldigt, at hun havde knaldet med Oliver, for så kunne jeg stå inde for mig selv. Jeg havde det ikke fint med, at det var sket, men det er svært at blive fornærmet, når man selv har gjort noget lignende, forklarer han.

Var du måske faktisk lettet, da du hørte om Sarahs trekant?

- Ja for helvede da, det var ret heldigt. Vi havde begge lavet noget med andre, og så må man komme videre. Det er ikke nogen hemmelighed, at Sarah og jeg syntes, hinanden var søde.

Hvem var du mest til at Sarah og Julie?

- Det var lidt, om det var fuldmåne eller ej. Det er to vildt forskellige piger. Julie er langtfra tyk, men hun har lidt mere at tage fat i end Sarah, og det synes jeg er pisse frækt. Men jeg kan også lide små piger, hvor man bare kan føle sig som en stor, to meter høj fyr. Det afhænger af humøret.

Tobias Friberg har godt gang i damerne på hotellet. Foto: Nent Group Danmark

Ros fra far

Tobias fortæller, at hans far er en ivrig seer af programmet, og han nyder at følge sønnens eskapader.

- Min far ser det sammen med sin kæreste og ringer til mig. Dagen efter afsnittet, hvor jeg var iført tangotrusser, sagde han 'nu er du ikke min søn mere'. Men efter jeg var sammen med Julie og Sarah, ringede han og sagde, at jeg nu var hans søn igen, griner han.

Hvordan det hele skal ende med kærlighedsfesten på hotellet, er et godt spørgsmål. Ikke blot for seerne, men også deltagerne. Sarah er således selv lidt i tvivl om, hvad man kan forvente fremadrettet.

- Det kan jeg heller ikke huske. Jeg tror ikke, det er sidste gang, jeg har haft sex med Tobias, men det stikker ikke af, som folk måske tror.

Der er meget, du ikke kan huske. Hvor meget drak du dernede?

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg elsker alkohol, og jeg kan godt lide at drikke. Vi drak næsten hver dag, men jeg tror også, det bunder i, at det er otte måneder siden, det skete. Når jeg ser afsnittene, tænker jeg 'har jeg sagt og gjort det'. Det er mærkeligt, men også grineren. Jeg kan ikke huske så meget, så jeg føler faktisk, at jeg ser 'Paradise Hotel' og ikke mig selv.

Jamen, så bliver det da spændende om hende der Sarah vinder...

- Haha, ja. Vi får se.