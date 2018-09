Sexperten spår: Sådan ender 'Gift ved første blik'

Hvem er blevet matchet med sin soulmate, og hvem holder ikke engang de fem uger, som eksperimentet i 'Gift ved første blik' varer?

Det ved kun Gud og holdet bag produktionen, men Lucy Vittrup, der er psykoterapeut og specialiseret i seksualitet, har kigget på de fire par. Baseret på deres første dag sammen, altså bryllupsdagen, giver hun sit bud på, hvordan parrenes chancer er.

- Når jeg skal vurdere, om et par holder eller ej, så kigger jeg på, hvordan deres forhold til sig selv er, fordi det er det allervigtigste, når de skal være sammen med et andet menneske. Det handler om at være ærlig om, hvad der foregår inde i en, og hvad ens behov er. Det handler også om at være villig til at give noget til fællesskabet, fortæller hun, inden hun giver sig i kast med at spå og placere de fire ægtepar på kærlighedsbarometeret.

Se Lucy Vittrup placere parrene på kærlighedsbarometeret i videoerne herunder

Se også: De skal giftes ved først blik: Her er de nye deltagere

Carsten og Eva

Programmets ældste par har begge været gift tidligere. Carsten er brandmester, ejer af en campingplads og bor i Skælskør, mens hans kone, Eva, arbejder som coach og bor i Solrød.

Allerede få minutter efter de to havde mødt hinanden, sagde de ja til at dele resten af livet, og Carsten plantede et stort smækkys på munden af sin nye hustru. Under resten af bryllupsdagen kunne de to - især Carsten - næsten ikke holde fingrene fra hinanden.

Ronnie og Cecilie

Det sjællandske par Ronnie og Cecilie bor i henholdsvis Ringsted og Roskilde. Cecilie arbejder som dealer på et casino, mens Ronnie er uddannet bygningskonstruktør.

I sit ægteskab efterlyser Ronnie en kvinde, der kan klare sig selv og ikke er doven. Heldigvis for Ronnie mener Cecilie, at hun har styr på sine ting og sin økonomi.

Til gengæld ser hun lidt stram ud i betrækket, da de kort efter vielsen snakker om Ronnies høreapparat, og han grinende siger, at han jo bare kan slukke det, hvis han ikke gider høre på hende under et skænderi.

Stefan og Vanessa

Længst fra hinanden bor Stefan og Vanessa, nemlig i Odense og Esbjerg. Fynboen Stefan er uddannet pædagogisk assistent, og Vanessa er socialpædagog.

Mens Stefan kun har været single i otte måneder, før han blev smedet sammen med Vanessa, har hun været single i hele ti år. Hun fortæller dog, at hun ikke har ligget på den lade side i forhold til at finde kærligheden - både via datingapps, facebook-opslag, i byen og ved at blive sat op med sine venners venner.

Da de to mødes for første gang, kommenterer de straks på hinandens påklædning. Hun er især svært begejstret for hans nøje udvalgte blå jakkesæt, mens Stefan til kameraet siger, at han er lidt paf over Vanessas højde. Netop Stefans fokus på højde tager psykoterapeut Lucy Vittrup med i ligningen, da hun skal vurdere deres chancer som par.

Michael og Kathrine

Sæsonens yngste par, Michael og Kathrine, bor begge i Jylland. Kathrine har slået sig ned i Silkeborg, hvor hun er folkeskolelærer, mens Michael bor i Aarhus og arbejder med kommunikation.

- Jeg skal giftes! udbryder Kathrine begejstret på morgenen for sit bryllup med Michael, og i stort, hvidt skrud møder hun senere på dagen sin kommende ægtemand.

Som psykoterapeuten fremhæver, er det svært ikke at falde for det unge par. Romantikken blomster på bryllupsdagen, og selvom Michael og Kathrine havde aftalt, at de ikke skulle kysse til bryllupsfesten, fik Michael alligevel sneget et par kys ind på sin bedre halvdel.

Se også: 'Gift ved første blik'-Michael: - Jeg brød vores aftale

'Gift ved første blik'-Eva om smækkys og klem bagi: Grænseoverskridende