Side 9-pige sprang ud som transkønnet: - De siger, jeg ikke fortjener at leve

Der er blevet sendt et hav af trusler og hårde ord efter Sasha Louise Sprange, efter hun fortalte åbent om at være født som dreng og skifte køn.

Mandag prydede hun forsiden af Ekstra Bladet, da hun i et stort interview fortalte om sin kønsskifteoperation, og senere på dagen kunne man se hende på TV3, da årets første afsnit af 'Robinson Ekspeditionen' rullede over skærmen.

Månedens Side 9-pige: Jeg blev født som Christian

- Jeg tror, jeg har fået flere tusinde beskeder. Det er måske 80 procent af dem, der er søde, men så er der også 20 procent, hvor folk skriver de mest forfærdelige ting til mig, fortæller en tydeligt rystet Sasha Louise Sprange.

Særligt én persons beskeder har gjort ekstra ondt. En tidligere bekendt har i lang tid generet hende, fordi hun er født som en dreng, men efter Ekstra Bladets forside og det første afsnit af 'Robinson Ekspeditionen' blev vist, er han blevet endnu mere ekstrem i sine beskeder til hende.

Se de ubehagelige beskeder fra Sashas bekendte i videoen ovenfor.

- Da jeg åbnede beskederne, var min første tanke, at sådan kunne man ikke behandle et andet menneske. Og det gør ekstra ondt, fordi han er en, jeg kender i forvejen, siger hun.

Efter at manden har truet hende og svinet hende til i flere måneder, er bægeret flydt over for Sasha Louise Sprange, og nu har hun søgt om at få et polititilhold mod ham.

Men også en mand, som Sasha tidligere har datet, har skrevet til hende.

- Over for sine kollegaer har han pralet med, at han har været sammen med en Side 9-pige, og i mandags kom det så frem i offentligheden, at jeg blev født som en dreng. Det ser drengene fra hans arbejde, og så begynder de at være efter ham, og han kommer så efter mig, og siger en masse ubehagelige ting, fortæller hun.

- Han tør ikke stå ved, at han har været sammen med mig, og det synes jeg simpelthen er så kujon-agtigt. Han har også opsøgt mig og været ubehagelig.

Dengang de to datede, nåede de at have sex, men Sasha Louise fortalte ham ikke, at hun var født som dreng.

- Havde han ikke fortjent at vide, at du engang havde var en dreng?

- Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det er min egen sag. Jeg synes ikke, at der er nogen, der skal gøre krav på min fortid. Ens fortid er ens egen. Jeg har holdt det skjult, og nu har jeg valgt at stå frem, slår hun fast.

Transkønnede Sasha i 'Robinson': - Jeg kunne mærke, de satte mig i bås

Udover de mange trusler fra de to mænd og en masse fremmede på nettet, har hun også fået masser af opbakning.

Næsten alle beskederne kommer fra mænd og spænder fra sushi-invitationer til sympatierklæringer.