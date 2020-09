Sidste danser afsløret

Den sidste danser til dette års 'Vild med dans' er nu afsløret.

Det er ingen ringere end Nukaka Coster-Waldau, der skal svinge rundt på gulvet, når vi rammer oktober.

Det bekræfter hun over for Her og Nu.

- Ja, det er skørt og nervepirrende, fortæller hun.

Angiveligt er skuespilleren blevet spurgt flere gange, om hun vil deltage i programmet, men hun har ikke før haft tid eller været klar til at medvirke.

Det skal hun dog nu sammen med 11 andre modige kendisser, der stiller op i denne sæson.