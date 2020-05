Siger farvel til Rita

Det bliver sidste gang, at seerne kan følge den rapkæftede skolelærer Rita, når femte sæson af den populære TV2-serie har premiere 1. juni.

Det oplyser TV2 i en pressemeddelelse.

Derfor skal ikke kun seerne, men også holdet bag succes-serien, sige farvel. For skuespiller Mille Dinesen, der står bag hovedpersonen, har serien budt på flere uforglemmelige oplevelser.

'Man skal altid stoppe, mens legen er god … og det er den med Rita, men hold kæft, jeg kommer til at savne dig! ', siger hun i pressemeddelelsen.

Hun fremhæver særligt afsnittet i sæson to, hvor Line Knutzon spiller en birolle som eleven Mads' nabo.

'Jeg har en bloober på 13 minutter. Jeg kom ikke gennem den scene på noget tidspunkt. Jeg har altid været god til at få grineflip, men komme mig hurtigt og komme videre. Men her var det umuligt, og jeg kom ikke gennem scenen uden kæmpegrineflip. Line Knutzon var den sjoveste i verden! Jeg glemmer det aldrig!' siger hun.

Se også: Datoen på plads: Dansk hitserie vender tilbage

Helt sikkert slut

Når vi 1. juni for sidste gang kan tænde for en sæsonpremiere, møder vi karaktererne Rita og Hjørdis (spillet af Lise Baastrup), som har bygget en lilleskole op sammen, men stadig ikke er enige om, hvilke regler og værdier skolen skal have.

Foruden de mange velkendte karakterer, er der også en række friske ansigter på rollelisten til den nye sæson. Blandt andre vil seerne møde karakterer spillet af Martin Greis-Rosenthel, Lisbet Dahl og Søs Egelind.

Søs Egelind skal i femte sæson af 'Rita' spille rollen som Gerd - en kvinde, som hun selv beskriver som en ældre version af Rita. Foto: Per Arnesen/TV2/Free

Se også: Scorer rolle i populær dansk tv-serie

Selvom det før har lydt, at det nu var slut med 'Rita', er der ingen tvivl hos folkene bag den populære serie denne gang.

'Nogle gange kan jeg slet ikke forstå, hvor mange afsnit, der egentligt er røget igennem tasterne over årene. Og siden sæson tre har vi sagt, at nu var det den sidste sæson. Men der har altid været mere at komme efter i Ritas historie, i hendes udvikling. Og hun har tit ageret spejl i forhold til ens eget liv, ens egen udvikling og erfaringer, på et helt grund­læggende, menneskeligt plan. Denne her gang er det dog slut. Det er sidste sæ­son (jo, det er.)', siger manuskriptforfatter Marie Østerbye i pressemeddelelsen.

'Rita' kan ses på TV2 og TV2 Play 1. juni klokken 20.