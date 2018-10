Silas Holst: - Det er voksenmobning

Den professionelle danser og tidligere 'Vild med dans'-vinder Silas Holst kalder kritikken af Rolf Sørensen på sociale medier for voksenmobning. Han håber også, at Rolf Sørensen og Karina Frimodt ikke trækker sig fra danseprogrammet, bare fordi danskerne er sure.

I et opslag på Instagram, som danseren lagde ud fredag aften, bakkede danskerne oprindeligt den forhenværende cykelrytter op. Men det ændrede sig ved et trylleslag, da det gik op for seerne, at Rolf og hans makker Karina Frimodt overlevede afstemningen, og at skiløberen Laila Friis-Salling måtte pakke danseskoene sammen og sige farvel.

De mange vrede, grimme kommentarer har fået Silas Holst til at gå til tasterne igen, hvor han på Instagram fortæller danskerne, at det de har gang i, er voksenmobning.

Til Ekstra Bladet fortæller Silas Holst, at folk skal huske, at det er et tv-program, de ser, og at reaktionerne ovenpå gårsdagens udsendelse er alt for voldsomme.

- Det er skønt, at folk går sådan op i et tv-program, det er da ret hyggeligt. Man skal bare huske, hvilken tone, det er, man bruger. Hvis man ikke har noget pænt at sige, så skal man tie stille.

- Jeg synes virkelig at det er voksenmobning rettet mod et menneske i et stort offentligt rum. Det er jo bare et tv-program, de burde slappe af. Hvis de bare satte sig lige så meget ind i folketingsvalg eller at bekæmpe klimaforandringer, så ville det være en anden verden, vi lever i, siger danseren.

Han har ikke tigget og bedt om det

Musical-stjernen er forundret over, at danskerne går efter manden og ikke bolden, når det kommer til fredagens overraskende afstemningsresultat.

- Jeg kan godt se, at Rolf på ingen måder er den bedste danser i feltet, det kan jeg sagtens se. Men man skal respektere, at folk stemmer, som de gør. Det er ikke Rolf der har tigget og bedt om at komme videre, det er folk, der har stemt ham videre. Så hvis man endelig skulle være sur, så ret den mod andre, men gør det i en anden tone. Det har ikke noget med Rolf at gøre. Han har bare stillet sig op for at underholde.

Personligt er Silas Holst glad for, at det ikke er ham, der er lagt for had på de sociale medier, men han også ondt af Rolf Sørensen, fordi han nu står i denne situation.

- Jeg synes, det er voldsomt, at debatten kører på én person. Jeg tænker, at dem der skriver de her ting, at de aldrig får lov til at opleve, hvor voldsomt det er at vågne til dagen derpå. Det må ikke være sjovt at være Rolf i dag.

Rolf Sørensen skal lørdag ultralydskannes i benet, for at vurdere, om hans fibersprængning er så alvorlig, at han må trække sig fra 'Vild med dans'.

