Silas og jeg er ikke konkurrenter

Flere end en halv million mennesker har de seneste fredage fulgt live-udsendelserne af 'Den vildeste danser' på TV2 - et program der af mange er blevet sammenlignet med en danseudgave af 'X-Factor'.

Og ud over de mange talentfulde dansere, der har vist deres evner på scenen, har seerne også fået et nært kendskab til programmets tre holdkaptajner, Mille Gori, Silas Holst og Sonny Fredie Pedersen.

Op ad bakke

At Silas er den inkarnerede danse-darling i Danmark, behøver man ikke at være Einstein for at se, og på den baggrund kunne det have været op ad bakke for Mille og Sonny i trekløverets samarbejde - ikke mindst fordi der let kunne være gået hanekylling i den mellem Silas og Sonny - som man tidligere så det imellem Blachman og Reeme. Men det skete ikke.

Tre kaptajner med god karma, Silas Holst, Mille Gori og Sonny Fredie Pedersen. Foto: Per Arnesen/TV 2

- Jeg må skuffe alle og slå fast, at der ingen dramaer eller rivalisering har været. Der har været god karma, og vi har alle tre helt fra begyndelsen været opsatte på, at vores dansere fik den bedst mulige support og coaching, så de kunne udfolde sig og vokse. Selv om vi er konkurrence-mennesker som sådan, så har en indbyrdes konkurrence under dette show slet ikke været inde på radaren, erklærer Sonny.

Sonny Fredie Pedersens 'Twenty'-piger kom på anden pladsen i 'Den vildeste danser'-finalen. Foto: Per Arnesen/TV 2

Det skulle handle om dansen

Han tilføjer, at end ikke da han stod i finalen med to dansegrupper, mens Silas kun havde et kort på hånden - og det så alligevel var Silas og den unge danser Olivia, som løb med sejret, kunne han andet end at være glad på den 11-årige Olivias vegne.

- Der skabes så meget drama i 'X-Factor', og det har vi nærmest stiltiende helt holdt ude af 'Den vildeste danser', fordi vi har ønsket, at det skulle handle om dansen og ikke dommernes indbyrdes relationer, smiler han.

Når Sonny Fredie Pedersen udtaler sig om X-Factor, er det primært den amerikanske version, idet han til daglig bor i Los Angeles.

Om han skal være kaptajn i næste udgave af 'Den vildeste danser', ønsker han ikke at tale om, men henviser til TV2.

Champions Leage Family var i Sonny Fredie Pedersens øjne nogæle talentfulde drengerøve. Foto: Per Arnesen/TV 2

Den 33-årige danser og koreograf skal tilbringe endnu fem uger i Danmark, idet han skal koreografere den kommende 'Bodyguard'-musical.