Skæbnen afgjort: Det skal der ske med DR's julekalender

På mandag trækker de medvirkede i DR's julekalender i kostumerne igen efter en ufrivillige pause fra optagelserne til årets december-føljeton.

Coronaen har ramt produktionen af 'Julefeber', som er titlen på de 24 afsnit, der handler om drengen Bjørn, der sammen med sin far og lillesøster bliver smidt ud af deres lejlighed 1. december, fordi faren har skylder penge væk.

Heldigvis er virussen nu så meget under kontrol, at DR kan sætte gang i optagelser, der udspiller sig blandt andet på Gamle Scene på Det Kongelige Teater i København - men masser af restriktioner, naturligvis.

- Vi genoptager optagelserne 25. maj, og det er noget, vi har drømt om længe, siger Marianne Bennetzen, der er souschef i DR Drama, til Ekstra Bladet.

Den flere måneder lange pause i optagelserne er selvfølgelig ret kritisk, når man optager en julekalender, der skal begynde 1. december.

- Vi har forlænget perioden, hvor vi indspiller, for vi kan jo ligesom ikke rigtigt flytte premieren. Derfor skal vi i gang nu, siger hun og fortsætter:

- Og vi skal nok nå det til 1. december. Med mindre der kommer nye og skrappere restriktioner og retningslinjer.

Det har været nødvendigt at lave nogle ændringer og justeringer i 'Julefeber' for at leve op til alle coronakravene, som selvfølgelig bliver fulgt under optagelserne.

- Der er jo nogle afstandshensyn, vi skal tage. Det betyder blandt andet, at alle kyssescenerne og scener med nærhed er ændret. Man kan sige, at vi har været gennem hele manuskriptet og alle scenerne med coronabriller, men der er ikke blevet ændret noget i selve handlingen, siger Marianne Bennetzen.

Efter planen skal alle optagelser til julekalenderen være i kassen 30. juli. Derefter skal alle scenerne sættes sammen til 24 afsnit.

- Så vi får travlt. Vi har travlt. Men det er en flok super proffe folk, der arbejder på produktionen, og de knokler for at få det bedste ud af den nye virkelighed, vi er i, siger Marianne Bennetzen.

DR holder endnu julekalender-kortene tæt til kroppen, men ifølge Billed-Bladet spiller blandt andre Bodil Jørgensen med i 'Julefeber'.