Skal du se 'Beverly Hills' i aften? Her er dommen

90'ernes helt store hitserie 'Beverly Hills 90210' er tilbage.

Og fredag aften kan fans af den efterhånden gamle kultserie sidde klistret til skærmen, når deres idoler vender tilbage, hvor det hele startede - hele 19 år efter, den originale serie kickstartede deres respektive karrierer.

Denne gang spiller skuespillerne ikke deres gamle karakterer fra serien, men medvirker i stedet som en karikeret udgave af dem selv.

Det var den 4 oktober 1990 første afsnit af Beverly Hills havde præmiere.

I anledning af den vel nærmest historiske dag, dækker vi første afsnit live i aften, samtidig med at det bliver vist på tv.

Men hvad kan vi forvente, når TV2 Zulu blænder op for første episode klokken 20.55?

I Danmark var første afsnit af "BH90210" tilgængeligt på streamingtjenesten C More 8. august. I dag kan afsnittet ses på Tv2 Zulu kl 20.55.

I USA udkom første del af den nye version, der har fået navnet 'BH90210' allerede i onsdags, og det er ikke en overflod af positiv respons, serien har modtaget.

Det amerikanske magasin Rolling Stones finder serien 'meget mærkelig' og giver den kun to en halv stjerne ud af fem.

'Serien ender med at blive tre forskellige shows i ét', lyder det.

Men det er ifølge anmelderen også den kombination af mærkværdighed og fascination over, hvordan serien formår at jonglere tre shows i ét, der ender med at holde seeren fanget.

Mediet Indiewire er heller ikke synderligt begejstret, men giver holdet credit for at prøve noget nyt.

- Mærkelig dækker ikke engang halvdelen af det. 15 minutter inde i første afsnit af 'BH90210' forventede jeg at se ure, der smeltede i baggrunden, og tog komme kørende ud af pejsen. Det er en rejse, der er både forvirrende og kedelig.





Jennie Garth som Kelly Taylor

Den er ikke kedelig

Modsat de andre medier understreger Time, at serien er 'mærkelig ad helvede til, men den er ikke kedelig'.

Anmelderen på Entertainment Weekly er også positivt stemt:

'BH90210' er mange ting, men mest af alt er den en gribende og sjov skildring af midtvejskrisens dødelighed'.



På New York Post syntes de også, at genoplivningen af 'Beverly Hills' var en fremragende idé, men påpeger, at en af svaghederne er fraværet af den nu afdøde Luke Perry. De giver serien tre ud af fire stjerner.

4. marts 2019 afgik Luke Perry (Dylan Mckay) ved døden.

Efter pludseligt dødsfald: Nu hyldes Luke Perry

I skrivende stund har 'BH90210' en samlet score på 68 procent på hjemmesiden Rotten Tomatoes, hvor anmeldere og almindelige seere kan gå ind og anmelde film og serier. Publikums-scoren er det seneste døgn faldet fra 80 til 65 procent.