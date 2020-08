- Skal kæmpe hele livet

Det er en noget presset mand seerne stifter bekendtskab med, da det er Michael Olesens tur til at prøve sit første vovestykke i denne sæson af 'Fangerne på fortet'.

Michael skal skubbe en stol ud på en bjælke for at nå hen til en trapez, hvorefter han skal rejse sig på stolen og gribe fat i trapezen, slippe med den ene arm og hive ned i et reb for at få fat i kode, som han skal remse op til holdmedlemmet Sofie for at få de to nøgler - i en helt vanvittig højde.

Og det bliver da også for meget for den garvede danser, der til sidst må fortælle sine holdkammerater Morten Kjeldsen og Sofie Østergaard, at han ikke kan klare det.

- Fuck og undskyld, jeg kan ikke. Jeg kan ikke det her, siger han i programmet og kommer væk fra bjælken.

Holdene gav den gas i det første program. Foto: Anthon Unger

Rystede og sitrede

Til Ekstra Bladet sætter Michael Olesen lidt flere ord på, hvorfor det var så svært for ham at bevæge sig ud på bjælken.

- Jeg har altid haft voldsom højdeskræk. På forhånd havde produktionen spurgt, om der var noget, jeg gerne ville prøve kræfter med programmet, jeg fortalte dem om det, og de fandt på her vilde stunt.

Selvom han havde sagt sig til selv, at han ville gennemføre, var kroppen ikke med ham.

- Modet forsvandt med alle de elementer. Min krop strittede imod og sagde. 'Du kan godt glemme det', det her er noget, jeg kommer til at kæmpe med hele livet.

Han fortæller, at holdkammeraterne var søde omkring, at han ikke kunne gennemføre, men at han da gerne ville have fået de to nøgler til holdet.

