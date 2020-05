'Skam'-stjerne overrasker: Springer ud som realitydeltager

Du kender ham nok som storebror til karakteren Sana i den norske succes af teenage-dramaserien 'Skam', men fra august kan skuespiller Simo Mohamed Elhbabi, 22, i stedet opleves som deltager i det norske 'Paradise Hotel'.

Det skriver det norske Se og Hør.

Og den unge skuespiller, der var med i ti afsnit af seriens sæson fire, glæder sig til nu at kunne skrive realitystjerne på CV'et.

- Gratis rejse til Mexico. Alt dækket. Muligheden for at vinde penge i tillæg. Hvem siger nej tak til det?, siger han til mediet.

i Skam er karakteren Elias Bakkoush bror til Sana, og han er med i youtubekanalen Hei Briskeby. Foto: NRK

Han fortæller, at kun få blandt hans familie og venner ved, at han skal deltage, og at de nok bliver chokerede, når de finder ud af det.

En god fyr

Hans karakter Elias i Skam er beskyttende over for søsteren Sana, og ifølge Simo Mohamed Elhbabi er han også selv en god fyr, selvom han er pigeglad.

Han var begejstret, da han så sæsonens piger første gang.

- De var nice. De var meget nice. Første øjekast var sådan 'oh god damn', siger han til Se og Hør i Norge.

Det norske 'Paradise Hotel' kan også følges i Danmark på Viafree og Viaplay.

