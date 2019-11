Skandale i 'Vild med dans': Statsadvokaten dropper sagen

Sidste år blev det populære program ramt af en skandale, da manden, der skulle holde styr på sms-stemmerne, blev anklaget for at misbruge sin viden til at spille

Hvor mange seere der fredag aften stemmer på Neel Rønholt og Mikkel Kessler ved kun dem, der sidder i det absolut inderste maskinrum på 'Vild med dans'.

TV2 har aldrig offentliggjort tal på, hvor mange stemmer de dansende kendisser får eller hvor mange, der stemmer i det hele taget.

Den viden sidder kun ganske få inde med - blandt andre en revisor, der skal sikre, at alt går ordentligt for sig.

Under sidste års udgave af 'Vild med dans' måtte TV2 midt i sæsonen fyre revisoren.

Som Ekstra Bladet den gang kunne afsløre, var manden under mistanke for have udnyttet sin insider-viden til selv at spille på udfaldet.

- Jeg kan bekræfte, at vi har sigtet en mand bosiddende i Odense for overtrædelse af loven om forretningshemmeligheder. Han har (ifølge sigtelsen, red.) udnyttet sin stilling i et revisionsfirma, der arbejder for TV2 og 'Vild med dans' til at oddse på 'Vild med dans' hos Danske Spil, sagde vicepolitiinspektør Kirsten Vesterby Fischer fra Fyns Politi dengang til Ekstra Bladet.

I månedsvis har sagen ligget hos anklagemyndigheden hos Fyns Politi, men nu har statsadvokaten i Viborg besluttet, at der ikke skal rejses en sag mod revisoren. Sagen mod ham er med andre ord droppet.

'Jeg kan bekræfte, at Statsadvokaten i Viborg har tiltrådt en indstilling fra politikredsen om at opgive påtale i sagen. Vi har ikke yderligere kommentarer', skriver presserådgiver for rigsadvokaten Jens Fuglsang Edelholt i en mail til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med TV2. Og her følger man indstillingen fra den juridiske afdeling.

'TV2 valgte, så snart vi fik kendskab til sagen, at opsige samarbejdet med pågældende revisor øjeblikkeligt og indlede et nyt med et andet revisionsfirma. Da TV2 ikke har lidt et økonomisk tab har vores juridiske afdeling ikke ønsket, at TV2 foretog sig yderligere', lyder det i et mailsvar fra redaktør på TV2 Thomas Richardt Strøbech.

