'Skandale' på TV2: - Vi beklager meget

- Vi har været i dialog med artisten forud for 'X Factor'. De vidste godt, at nummeret ville blive spillet i finalen. Men vi tager på vores kappe, at vi ikke var nok opmærksomme på at garantere os, at de havde forstået, at sangen også blev udgivet efterfølgende, siger hun og fortsætter:

- Når det så er sagt, har vi ikke gjort noget lovmæssigt galt. Det ændrer dog ikke på, at vi er kede af det på det rent menneskelige plan. For der er en person i den anden ende, der er ked af det, og som ikke synes, det her er fedt, og det vil vi selvfølgelig gerne i dialog om, og derfor har vi også rakt ud til både artisten og hendes pladeselskab, siger hun.

Ifølge Karina Fenn er de derfor heller ikke blege for at beklage forløbet.

- Vi har forsøgt at gøre, hvad vi kan ud fra et menneskeligt synspunkt, og derfor vil vi også gerne række ud og sige, at vi beklager meget. Vi skulle have sørget for, at vi var 100 procent sikre på, at de havde forståelse for, at sangen også blev udgivet efterfølgende. Det var forkert af os at antage, at de vidste det, siger hun og understreger:

- Men det er ikke noget med, at sangen bliver trukket tilbage, eller at det får konsekvenser på den måde, for vi har ikke gjort noget ulovligt.