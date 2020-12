Skandalen der rystede 'Hvem vil være millionær?'

Brite løb med førstepræmien på en million pund, men endte med at blive dømt for snyderi. Nu kommer tv-serien om skandalen til Danmark

Den tidligere major Charles Ingram strøg i 2001 igennem samtlige 15 spørgsmål i den britiske udgave af 'Hvem vil være millionær?' og udløste konfettikanoner og en check på en million pund.

Vejen mod millionen var dog noget hostende og hakkende, og efter fire spørgsmål havde han brugt to af tre livliner.

På et tidspunkt skulle han eksempelvis svare på, hvem der havde indspillet albummet 'Born To Do It'. Charles Ingram havde ifølge ham selv aldrig hørt om albummet, startede med at gætte på et forkert svar, men ændrede pludselig retning og svarede det korrekte 'Craig David', som han heller ikke havde hørt om før.

Selv ved spørgsmålet til en million pund, hvor han kunne have forladt quizzen med det halve, virkede han ikke til at ane svaret. Men pludselig var den der, konfettikanonen blev udløst og Charles Ingram kunne juble med sin kone.

Så glad er man, når man lige har snydt sig til en million pund i 'Hvem vil være millionær?'. Sian Clifford som Diana Ingram, Matthew Macfadyen som Charles Ingram og Michael Sheen som tv-værten Chris Tarrant i miniserien 'Quiz', der har premiere på C More 7. december. PR foto

Værten Chris Tarrant var forvirret, men anede ikke uråd.

- Hvis jeg troede, der var noget galt, ville jeg bestemt ikke have underskrevet den (checken, red.).

- De lignede almindelige mennesker, der lige havde vundet en million pund, sagde Chris Tarrant tidligere på året til The Mirror.

Det skete i forbindelse med den britiske tv-premiere på miniserien 'Quiz', der går tæt på Charles Ingrams optræden, der blev kendt som hoste-skandalen.

For blandt publikum sad både hustruen Diana Ingram og universitetslektoren Tecwen Whittock og hostede som gale, for at lede Charles Ingram mod de rigtige svar.

Universitetslektoren Tecwen Whittock, spillet af Michael Jibson, sender endnu et host af sted under 'Hvem vil være millionær?' i miniserien 'Quiz'. PR foto

Folkene bag programmet blev mistænksomme over de mange host, gevinsten blev annulleret og episoden blev aldrig vist på tv. I 2003 blev de tre dømt for snyd, selvom de alle erklærede sig uskyldige. Whittock insisterede eksempelvis på, at han havde lidt af en vedvarende hoste det meste af sit liv og også havde høfeber og støvallergi.

Men var det snyd? Er det teknisk og juridisk set kriminelt at snyde i et quizprogram? Det spørgsmål gennemsyrer 'Quiz', som ikke leder efter svaret, men i stedet kredser om Charles og Dianas liv, og hvorfor et show som 'Hvem vil være millionær?' er så populært i hele verden.

Sian Clifford som Diana Ingram og Matthew Macfadyen som Charles Ingram under retssagen, hvor parret blev dømt for at snyde i 'Hvem vil være millionær?'. PR foto

'Quiz' er en miniserie i tre afsnit, som bliver tilgængelige på C More henholdsvis 7., 8. og 9. december.

Se dele af Charles Ingrams virkelige optræden i september 2001 her: