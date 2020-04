'Skatter' mentalt ødelagt og træt: - Jeg var desperat efter kærlighed

Michael Sommer var desperat efter kærligheden, men måtte allerede efter tre dage forlade 'Ex on the Beach'

Det blev en kort fornøjelse for Michael Sommer i 'Ex on the Beach'. Han måtte nemlig allerede efter tre dage forlade den luksuriøse villa.

Michael Sommer, der også blev kendt som 'Skatter' i DR1-programmet 'Gift ved første blik', sætter nu ord på sit exit overfor Ekstra Bladet. Der var nemlig en helt særlig grund til, at han efter få dage måtte pakke kufferten og rejse hjem.

- Det var en falsk deltagelse. Jeg prøvede at agere i deres koncept, men jeg kunne ikke gøre det. Det blev meget mærkeligt. Mentalt var jeg ikke klar til det. Det kræver meget mere, end man lige regner med, siger Michael Sommer og forsætter:

- Efter 'Gift ved første blik' var jeg mentalt ødelagt og træt. Jeg har både kæmpet med en abort, og jeg mistede også min uddannelse.

Michael Sommer på den røde løber til 'Ex on the Beach'-forpremiere. Foto: Linda Johansen.

Jeg var desperat

Efter deltagelsen i 'Gift ved første blik' fik han, ifølge ham selv, mange tilbud fra andre tv-programmer, herunder 'Singleliv', 'Middag med min eks' og 'Date mig nøgen'.

'Ex on the Beach' var dog det eneste program, han takkede ja til at deltage i.

- Jeg var meget desperat for at finde kærligheden, og derfor sagde jeg ja til at medvirke. Jeg meldte mig til 'Gift ved første blik' i 2018. Jeg kunne ikke udelukke at finde kærligheden i 'Ex on the Beach', selvom det er et andet program, siger Michael Sommer.

På Michael Sommers Instagram-profil forklarer han nu overfor sine følgere, hvorfor han måtte forlade villaen:

Jeg havde fundet kærligheden

Selvom Michael Sommer var mentalt træt og ødelagt, var der også en anden grund til, han forlod programmet så tidligt. Inden han rejste mod Brasilien, havde han nemlig fundet kærligheden.

- Jeg mødte Maria kort før afrejse, men jeg havde lavet kontrakten, og den ville jeg ikke bryde. Jeg havde ikke mig selv med dernede, og jeg ville ikke være med i programmet, når jeg havde fundet Maria, siger Michael Sommer.

Ifølge Michael Sommer gav ventetiden i 'Ex on the Beach' også rig mulighed for, at tankerne kunne få frit løb.

- Jeg gik tit og tænkte over tingene derhjemme. Det gik først op for mig dernede, at det var Maria, jeg ville have, siger Michael Sommer.

- Jeg prøvede at få noget ud af det, men jeg havde det svært. Det sociale aspekt var hårdt, hvis de ikke kunne lide en. Nogle af drengene var søde nok, men jeg snakkede ikke rigtig med nogen, siger Michael Sommer.

Selvom han havde det svært inde i villaen, forsøgte han at give det en chance. Men han måtte erkende, at følelserne for Maria var større end først antaget.

I dag danner Maria og Michael Sommer par.