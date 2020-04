'Skatter' undskylder: - Jeg er ked af det

'Ex on the Beach'-opholdet blev en kort fornøjelse for den tidligere 'Gift ved første blik'-deltager Michael 'Skatter' Sommer, der kun nåede at medvirke i tre afsnit

Det blev et kort visit i villaen for Michael 'Skatter' Sommer. I afsnit 22 af 'Ex on the Beach' må reality-deltageren nemlig pakke kufferten og vinke farvel til de øvrige deltagere.

Men inden Michael Sommer når så langt, har han en sidste besked til villaens beboere.

- Jeg vil bare sige, at jeg har haft en kanon oplevelse, og I har taget godt imod mig og haft den fedeste fest.

- Så vil jeg sige til nogen, hvis jeg har været for grænseoverskridende og lige på, men sådan er jeg lidt, og jeg er ked af det, siger Michael 'Skatter' Sommer inden han forlader programmet.

Undskyldningen kommer efter, at Michael Sommer tidligere i programmet var lidt for langt fremme i skoene og gik og sladrede om de andre beboere.

Han kom under sit ophold i villaen også til at sige et par uheldige ting til nogle af pigerne, og det faldt ikke i god jord hos de andre deltagere.

Alligevel tog de andre pænt imod Michaels undskyldning, inden de krammede hinanden farvel.

- Du har været dig selv. Det er fint nok, lød redaktionen på Michaels undskyldning.

Michael Sommer nåede at være med i tre afsnit i 'Ex on the Beach'. Han har tidligere medvirket i DR-programmet 'Gift ved første blik'.

Du kan se hele klippet i videoen over artiklen, mens du kan se 'Ex on the Beach' på Dplay.