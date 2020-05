Sker hvert 7. minut: Det ser du ikke på tv

Oh Land er højgravid og har brug for små, jævnlige måltider. Det får hun

'X Factor'-dommer Nanna 'Oh Land' Fabricius er højgravid og skal føde en dreng senere på sommeren.

Efter sidste uges liveshow var hun påvirket af graviditeten i en sådan grad, at hun bramfrit proklamerede, at hun overvejede at tage en bid af Ekstra Bladets vindhætte på mikrofonen.

Ved fredagens liveshow virkede den højgravide kvinde til at have et helt andet overskud, og det var der en årsag til, som man ikke så på tv. Hun blev nemlig fodret programmet igennem.

- Ved du hvad? Faktisk har jeg bedt produktionen om, at hver eneste gang, der er et indslag på fjernsynet, så kommer de med mad til mig, så jeg.., lød det fra Oh Land efter showet, inden hun blev afbrudt af intervieweren med et skeptisk:

- Seriøst?

- Ja, helt seriøst. Så jeg spiser cirka hvert syvende minut i det her program, sagde hun med et grin og tilføjede, at det mest var æbler, vindruer, rosiner og lignende, hun blev budt i de korte pauser.

- Det eneste problem er, at det nogle gange går lidt hurtigt, så jeg ikke ved, om jeg har noget mellem tænderne. Så hvis jeg smiler med lukket mund, er det derfor.

Oh Land kunne læne sig tilbage og følge finalen, imens produktionen fodrede hende med æbler og rosiner. Foto: Mogens Flindt

Ret fedt

Oh Land måtte for andet år i træk overvære en 'X Factor'-finale uden egne deltagere. Og selvom hun selvfølgelig allerhelst havde set nogle af sine solister over 23 år i finalen, så valgte hun at se positivt på tingenes tilstand.

- Jeg ville da ønske, jeg havde haft en finalist med selv. Så havde min rolle måske været lidt større, så det er da ærgerligt, men jeg har stadig haft en sjov aften, forklarede hun.

Faktisk manglede Oh Land kun lidt popcorn.

- Det var meget fedt rent musikalsk at sidde på første række til en 'X Factor'-finale og få det hele serveret. Jeg manglede bare slikskålen og popcornene. Men det var nu meget fedt og festligt, jeg synes, de var meget gode alle sammen.

I tårer på scenen: - Det kommer som et chok

I den endelige finale står nu Mathilde Caffey, Alma Agger og Emil Wismann, der alle er Thomas Blachmans deltagere. Stod det til Oh Land, havde udfaldet været anderledes.

- Jeg havde håbet, Smokey Eyes gik videre, sagde hun ærligt.

Hvem der vinder årets 'X Factor' afgøres lørdag aften. Du kan følge slagets gang her på eb.dk.