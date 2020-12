Skifter reality ud med værnepligt: - Ingen skal bestemme over mig

Det er nok de færreste, som kan forestille sig, at man kan sammenligne værnepligten med reality-programmet 'Paradise Hotel'.

Men det gør 'Paradise'-baben Emilie Hoffmann, da hun til Ekstra Bladet fortæller, at hun mandag er startet på sin ni måneder lange værnepligt i Beredskabsstyrelsen.

- Lige nu føler jeg, at jeg er en boble, som man kan sammenligne med mit ophold i Mexico under 'Paradise Hotel'-optagelserne, lyder det fra Emilie Hoffmann.

Her er hemmeligheden

Benhårdt

Hun er dog ikke i tvivl om, at det langt fra er det samme, som at blive opvartet på det luksuriøse badehotel i Mexico.

- Det kan sammenlignes på den måde, at vi ikke må have vores telefoner på os, vi kan heller ikke bestemme, hvornår vi vil have en pause og sådan. Man har ikke kontrollen over de ting selv, forklarer hun.

Artiklen fortsætter under billedet...

Sådan ser Emilie Hoffmann ud i sin snorlige uniform. Foto: Privat

Udover, at man ikke har den fulde kontrol over sin egen hverdag, så er der ikke meget mere, der kan sætte lighedstegn ved.

- Det er benhårdt. Jeg har været her i to dage nu, og der er i den grad run på. Vores dage er lange, men det er så fedt og spændende. Det er en helt anden verden, og jeg kan godt mærke, at jeg er langt hjemmefra.

Vil være politibetjent

Selvom disciplinen i Beredskabsstyrelsen tiltale den tidligere 'Paradise'-deltager, så er det ikke der, hun ønsker at fortsætte.

Sanger arresteret: Mand skudt i hovedet

- Det her ser jo godt ud på CV'et. Jeg bliver uddannet brandmand, så det er jo megasejt. Men jeg vil rigtig gerne være politibetjent, så jeg synes, at det her er et skrift på vejen. I forvejen er jeg uddannet sosu-assistent, fortæller hun om fremtidsplanerne.

Man kan ikke sige, at det har været sin lillepige-drøm.

- Det er ikke noget, jeg altid har drømt om. Det var faktisk meningen, at jeg ville have søgt ind sidste år efter min deltagelse i 'Paradise', men så mødte jeg min ekskæreste Casper, som var meget jaloux. Han ville ikke have, at jeg sov i samme rum med andre drenge, så derfor søgte jeg desværre ikke ind sidste år. Men han er jo ude af billedet nu, så jeg er bare så glad for, at jeg er her nu, lyder det fra en glad og lettet Emilie.

Åbner op om brud: Jeg bliver egoistisk

Federe end forventet

Det rå miljø, disciplinen og de aktioner, Emilie har forud, er noget, hun ser meget frem til og forventer vil styrke hende endnu mere.

- Jeg er virkelig glad for at være her. Det er udfordrende, men jeg kan lide det. Det er langt federe end forventet. Jeg kan virkelig godt lide den disciplin, uniformerne skal sidde snorlige, skabene og sengene skal også være helt ryddede. Det tiltaler mig virkelig.

- Og så er der ingen, som skal bestemme over mig. Det prøvede min ekskæreste på, men det er slut.