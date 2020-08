Skifter spor: Scorer stort tv-job

Når en ny sæson af programmet 'Klipfiskerne' får premiere på TV2, bliver det som noget nyt med komiker Heino Hansen i spidsen som vært sammen med kollegaen Thomas Warberg.

Efter 12 år som komiker springer Heino Hansen dermed ud i noget helt nyt, som han aldrig har prøvet kræfter med før.

- Jeg glæder mig helt vildt meget. Men da jeg blev spurgt, nåede jeg lige at blive nervøs. Jeg tænkte med det samme, at jeg ikke er en særlig god vært. Men så tænkte jeg over det og kom frem til, at de jo selv har ringet. Så det er deres fejl. Nu får de et stykke med Heino, og så må vi se, om de også vil have mig med i niende sæson, siger Heino til Ekstra Bladet med et grin.

Ifølge Heino Hansen kommer meget til at være anderledes, når den nye sæson af 'Klipfiskerne' ruller over skærmen, og han glæder sig til at være med til at nytænke programmet.

- De har villet ruske lidt op i formatet. Det bliver et nyt koncept, hvor der ikke er holdkaptajner, og hvor deltagerne kommer mere på arbejde for at være sjove. De kommer ikke bare til at skulle sidde og gætte og se klip, og jeg kan godt afsløre, at det er et rigtig godt cast, vi har, siger Heino Hansen, der ligeledes fortæller, at de mandag går i gang med at filme programmet.

Også Warberg skal være vært på programmet. Foto: Henrik Ohsten / Tv2

Heino Hansen glæder sig samtidig til at dele værtsrollen med Warberg, som han kender rigtig godt.

- Ens alarmklokker starter jo umiddelbart med at ringe, når man hører, at der skal være mere end en vært. Det er der aldrig nogen, der er sluppet afsted med. Så det er noget at et pres, siger han og griner:

- Jeg er dog rigtig glad for, at det er sammen med Warberg. Men det er selvfølgelig også slemt, for han er jo en af verdens sjoveste mennesker. Så jeg får hård konkurrence, siger han med et grin og tilføjer:

- Det er jo heldigvis ikke en konkurrence. Jeg synes, vi har en rigtig god ping-pong. Men lad os se, hvad jeg siger om 12 uger, griner han.

