Skifter til konkurrenten

En ny sæson af boligprogrammet 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed' ruller inden længe over skærmen på TV2, og i år er det med to velkendte ansigter som en del af programmet.

Michael Harders og Kathrine Kelså Harders, der mødte hinanden under DR-programmet 'Gift ved første blik', går nemlig på boligjagt sammen med programmets eksperter.

Det skriver TV2 i omtalen af den kommende sæson.

– Kathrine og Michael sagde 'ja' til hinanden for rullende kameraer, da de deltog i et datingprogram på nationalt tv. Nu er de tilbage på skærmen for at forsøge at finde deres første fælles hjem. Men lejlighedsmarkedet i Århus går stærkt, så der skal træffes hurtige beslutninger, står der om programmet.

Michael og Kathrine holdt sammen, efter kameraerne blev slukket. Foto: Marianne Overaa/DR

Ville lave mere tv

Parret afslørede tidligere på året, at de var i gang med optagelser til et nyt tv-program, men de ville dog ikke komme nærmere ind på hvilket.

- Vi er i gang med optagelser til et tv-program, vi skal medvirke i. Vi kan desværre ikke sige mere på nuværende tidspunkt - andet end at vi forventer premiere engang til efteråret, skrev de på deres blog.

Til Ekstra Bladet fortæller parret, at de ser frem til, at de i TV2-programmet kan få hjælp til at finde en bolig, der passer til dem og deres planer for fremtiden.

''Gift ved første blik' var mildest talt en livsforandrende oplevelse for os begge, som har gjort os til gladere og bedre mennesker i dag. Som man så i programmets slutning, var vi to forelskede mennesker, og siden da er der sket en hel masse. Vi har sagt de store ord til hinanden, vi har taget hinandens navne, og vi kører en blog sammen,' skriver parret i en mail til Ekstra Bladet.

'Så efter alt det, var der ligesom ét stort naturligt næste skridt at tage i vores forhold - og det var at finde vores drømmebolig. Her følte vi, at 3xBeliggenhed var en rigtig god mulighed for os. Endnu engang satsede vi på, at nogle eksperter kunne hjælpe os med vores liv, ha ha,' skriver de.

Michael og Kathrine valgte i sidste ende at forblive gift. Foto: Kenneth Svanborg/DR

Michael Harders og Kathrine Kelså Harders tog Danmark med storm, da de blev gift for rullende kameraer under sidste sæson af 'Gift ved første blik'. Efterfølgende har parret holdt sammen og er flyttet sammen i Kathrine Kelså Harders' lejlighed i Aarhus, men nu er de altså på udkig efter et nyt, fælles hjem.

Den nye sæson af 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed' har premiere 7. august klokken 20 på TV2 og TV2 Play, og afsnittet med Michael og Kathrine sendes 14. august klokken 20.



Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra TV2.

