Skør 'teori' går verden rundt - er Game of Thrones en kopi af Shrek?

'Nogen på Twitter har påpeget, at Game of Thrones bare er en live udgave af Shrek. Og nu sidder det fast på nethinden.'

Sådan lyder teksten til et Facebook-opslag på siden Nerd-files, der de seneste dage er gået viralt på det sociale medie.

Til teksten følger en række billeder som 'dokumentation til teorien om, at hitserien Game of Thrones er som snydt ud af næsen på filmene om den grønne trold Shrek og prinsessen Fiona'.

Bedøm selv her, om der er noget om snakken:

(artiklen fortsætter under billederne)

I kommentarerne under det heftigt delte opslag er flere temmeligt overraskede over den besynderlige lighed, flere Game of Thrones-karakterer har med 'personerne' i Shrek.

'Wow, det er så rigtigt, det har jeg aldrig bemærket', lyder det fra en Facebook-bruger.

'Fantastisk. Jeg ved ikke, om jeg nu vil kunne se det uden at se Shrek', skriver en anden, mens en tredje proklamerer:

'Jeg har altid sagt, at Jamie mindede mig om prinsen i Shrek'.

Det er faktisk ikke første gang, at nogen har sammenlignet Shrek med Game of Thrones. Det skete blandt andet også i dette Reddit-opslag i slutningen af 2018:

På Twitter har siden 'got as shrek' desuden løbende delt flere af de pudsige sammenfald.