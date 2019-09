Skrabede bunden: Det gik galt

Surt show for humørbomben.

Det lykkedes ham ikke at score billige dommerpoint på sin spraglede person, da han fredag aften fik den lavest mulige karakter i ’Vild med dans’.

Kæmpe skuffelse i 'Vild med dans': Reddet af TV2

Det blev blot til fire spinkle point.

Umut Sakarya driver restauranten Grisen i indre København, når han ikke danser. Foto: Mogens Flindt

TV2 sikrede restauratørens overlevelse i programmet ved at gøre første runde til en prøverunde, hvor ingen bliver smidt ud.

Grundtrinene

Bundskraberen kommer ikke som den store overraskelse for Umut Sakarya selv.

- Jeg kan ikke grundtrinene endnu.

- Så det kunne være, at man skulle lære dem til at starte med, siger han.

Han påstår dog, at publikum og seerne hyggede sig i stuerne til hans jive.

Højere karakterer

Umut Sakarya mener, at nedturen fredag aften også skyldes, at han ikke kunne passe sin træning op til premieren.

- Jeg har haft knæskader og alt mulig lort, siger han.

Klar til 'Vild med dans': Her er alle ændringerne

Over for Se og Hør har han tidligere fortalt, at han måtte tage stærkt smertestillende medicin for at kunne holde dem ud.

Han forsikrer med et glimt i øjet, at han får flere dommerpoint næste fredag:

- Enten får vi højere karakterer, eller også kommer der nye dommere.