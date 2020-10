Skred fra tv-program uden forklaring: Foruroligende sandhed bag

31-årige Sofie fra Lystrup besluttede sig i 2017 efter et større vægttab på 40 kilo at få lavet en brystforstørrende operation.

Men operationen gik langt fra efter planen, og drømmen om flotte silikonebryster endte som et mareridt.

Efter operationen begyndte nemlig en række intense smerter, som Sofie, der er alenemor, ikke kunne få fred for, og som hæmmede hende meget i dagligdagen.

Fik fjernet brysterne på tv: Forfærdet over synet

Derfor bad hun de to kirurger i 'Mit plastikmareridt' om hjælp til at komme smerterne til livs. I programmet vælger kirurgerne at tilbyde Sofie en operation og få taget sine implantater ud.

- Det vil jeg rigtig gerne, lyder det fra Sofie i programmet, mens eksperterne fortæller hende, at hun skal være indstillet på, at hun nu vil få 'små bryster igen'.

Sofie kæmper stadig med smerter i sine bryster. Foto: Nent Group Danmark

- Det er sådan, det er, siger hun med et smil.

Da operationsdagen kommer, må kirurgerne dog se langt efter Sofie. Hun vælger nemlig uden forklaring ikke at dukke op.

- Det giver anledning til noget bekymring, for når man er blevet tilbudt en gratis operation, er det underligt, at man ikke dukker op, lyder det fra kirurg Hans Jørgen, mens hans kollega Faye fortsætter:

- Det sker, at vi tilbyder en operation, som er den rigtige løsning, men som ikke er det, man ønsker. Det kan være svært at sige og bakke ud af det, siger Faye.

Sofie i smertehelvede: Brysterne gør ondt hver dag

På hospitalet

Til Ekstra Bladet fortæller Sofie, at der ligger en langt mere foruroligende sandhed bag hendes udeblivelse, end hvad man lige ser på skærmen.

Aftenen før operationen på Amalieklinikken i København, valgte hun nemlig at tage i byen, og her gik det galt.

- Der skete det, at mig og min veninde tog ud og sang karaoke dagen før, og det er ved at blive sent, og vi bliver så enige om, at vi skal til at tage hjem, for jeg skal op og opereres dagen efter, siger hun og fortsætter:

- Da vi kommer ud i gaden, er der fire mænd, der råber og skriger og er oppe at køre. De ender med at tage kontakt til os, og de overfalder os umotiveret, lyder det fra Sofie, der derfor ender på hospitalet sammen med veninden:

- Jeg havde hjernerystelse og nogle mærker, og min fod var hævet. Så jeg lå stadig på hospitalet, da operationen fandt sted, og jeg kunne slet ikke noget. Produktionen blev informeret om det senere på dagen, siger hun.

Operationsstuen var tom og klar til Sofie, der aldrig dukkede op. Foto: Nent Group Danmark

Søde og støttende

Ifølge Sofie var produktionen efterfølgende meget forstående.

- Produktionen var rigtig søde og tilbød også at give mig operationen et par dage efter. Men jeg kunne simpelthen ikke overskue det, og jeg ville bare hjem.

Sagen blev efterfølgende meldt til politiet, men da Sofie ikke kendte gerningsmændene, lykkedes det dem aldrig at finde frem til dem.

Kæmper stadig

Episoden har sat sine spor hos Sofie og kæmper i dag stadig med at komme videre.

- Jeg vil ikke ud alene, når det er mørkt. Jeg har ikke lyst til at gå, når der ikke er gadelygter, og på den måde er jeg lidt angst. Jeg tog jo derover for at få hjælp, og så sker der det her.

I dag - to år efter programmet er optaget - kæmper Sofie derfor stadig med smerter i sine bryster.

- Jeg har stadig smerter og lever det her smerteliv. Jeg er rigtig, rigtig træt af og ked af, at jeg ikke fik denne her operation, for det kunne have ændret alt. Så de her mænd valgte lidt, at jeg skulle blive ved med at leve i det her helvede.

- Så nu sparer jeg op, og så skal jeg have taget implantaterne ud, når jeg har råd til det.

I den forbindelse har Sofie en opfordring til andre kvinder, der overvejer at få lavet brystoperationer.

- Hold øje med stedet, der laver det. Jeg var nok for hurtig til at få det lavet, og jeg ville ønske, at jeg havde tænkt mig om.