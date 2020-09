Skred i tårer: Det så du ikke på tv

Adelaide fra 'Hells Kitchen' forlod pludselig programmet, selvom alle ville have hende til at blive

Det blev ekstra dramatisk i onsdagens episode af 'Hells Kitchen'.

Efter en svær service var det nemlig det røde hold, der skulle sende en deltager hjem.

Elly valgte både Mathilde og Marie, men pludselig stod programmets ældste deltager Adelaide frem og bekendtgjorde, at hun ikke længere ønskede at være med.

Hun forklarede, at hun havde bedt Elly om at nominere hende selv, og at hun ikke længere ville medvirke.

Selvom både Mielcke og resten af holdet i 'Hells kitchen' råbte, at hun skulle blive, havde fiskehandleren Adelaide truffet sin beslutning.

Til Ekstra Bladet fortæller Adelaide, hvorfor hun ikke ønskede at fortsætte i programmet.

- Jeg besluttede at forlade programmet, fordi jeg havde opnået det, jeg ville. Jeg havde lavet en aftale med Elly om, at hun skulle nominere mig, men det gjorde hun så ikke. Jeg synes, at de andre skulle have en chance, så det passede mig fint at forlade det der.

Man kan jo se, at du bliver tydeligt berørt, så man tænker jo, om der var en personlig grund til, at du valgte at stoppe?

- Jamen jeg bliver berørt fordi, at Elly ikke nominerer mig, og det havde vi en aftale om. Det var et tillidsbrud. Vi havde jo et godt forhold, og vi har det også fint i dag, men hun ville så ikke nominere mig, som vi havde aftalt.

Vi ser også Mielcke blinke til dig, da I siger farvel. Vidste han godt, at du ville forlade programmet?

- Nej, han var ikke orienteret. Han vil jo heller ikke have at jeg forlader programmet. Det er også derfor, han laver et ultimatum Han vidste ikke noget om det.

Adelaide fortæller, at hun var super stolt af sin indsats, men at det var et godt tidspunkt for hende at stoppe.

Rejst fra Danmark

Siden programmet er der da også sket en del for fiskehandleren.

- Jamen jeg har solgt min fiskehandel i august. Lige nu er jeg i Spanien, hvor jeg er ved at finde ud af, om mit næste skridt skal være her. Jeg vil gerne lave noget mere med mad og noget vin, men med den situation, der er lige nu, ved man jo ikke, om det bliver muligt, fortæller hun.

Der er dog ingen tvivl om, at det går godt for den tidligere fiskehandler fra Hornbæk.

- Jeg er glad. Jeg nyder livet.

Udover Adelaide måtte Marie også forlade aftenens program.

Du kan se 'Hells Kitchen' på ViaFree.