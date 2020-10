Skrider fra pressen

Irina Olsen ønskede ikke at tale med pressen forud for fredagens 'Vild med dans'-premiere

Fredag aften byder TV2 op til dans, når de sender en ny sæson af 'Vild med dans'.

Her skal blandt andre dj'en Morten 'Faustix' Spangstrup Olsen på scenen for første gang sammen med sin partner, Asta Björk.

Hans kone, realitystjernen Irina Olsen, er fredag med for at støtte ham, men hun ønskede ikke at tale med den fremmødte presse, der ellers stod tålmodigt og ventede på hende på den røde løber forud for fredagens premiere.

- Hun har ikke lyst til at tale, lød meldingen fra TV2.

Fotos/Produktion: Ritzau Scanpix/Maya Westander

I stedet blev Irina Olsen, der i aftenens anledning var klædt i sort, gulvlang glimmerkjole og matchende mundbind, interviewet af sit eget kamerahold, som hun havde med i dagens anledning.

Angiveligt er hun i gang med at optage nye afsnit til hende og mandens realityprogram, 'The Olsens'.

Faustix danser i år sammen med Asta Björk. Foto: Mogens Flindt

