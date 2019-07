Skrottet: Færdig som vært på populært TV2-program

Når quizprogrammet 'Hvem vil være millionær' vender tilbage til TV2, bliver det uden Hans Pilgaard, der har været vært på programmet siden 2006.

I stedet får programmet en ny vært.

Det fortæller Hans Pilgaard til Ekstra Bladet.

TV2 meddelte ellers sidste år, at de havde sat produktionen af 'Hvem vil være millionær' på pause, og at der derfor muligvis ikke ville komme flere afsnit af programmet nogensinde. Men nu har piben fået en anden lyd.

- De nye afsnit bliver ikke med mig som vært. Det bliver en ny vært, der overtager. TV2 vil gerne prøve noget nyt, når de genopliver det, og det forstår jeg godt. Men på den måde er livet jo melankolsk, fordi der hele tiden sker noget nyt. Tingene flytter sig, og det gør jeg også, siger Hans Pilgaard til Ekstra Bladet og understreger, at han endnu ikke ved, hvem der bliver hans efterfølger, men at der er blevet fundet en ny til jobbet.

Elsker programmet

Ifølge Hans Pilgaard er det sørgmodigt, at han ikke længere skal være en del af programmet, som han har været vært på i 13 år.

- Jeg har elsket at lave det program hver eneste gang, jeg har lavet det. Det er et af de sjoveste programmer, jeg nogensinde har lavet. Jeg har igennem årene mødt mange mennesker, der har husket mig fra 'Hvem vil være millionær', og det har været fantastisk at være med til at lave programmet sammen med verdens bedste quiz-redaktion, der virkelig har leveret kvalitet, siger han og fortsætter:

- Jeg er selvfølgelig ked af, at jeg ikke skal lave det mere, men jeg er bestemt ikke ulykkelig. Det giver god mening, at det skal fortsætte med en anden, og at der skal ske noget nyt, og jeg kan love dig for, at jeg kommer til at sidde der ved premiereaftenen, og der vil jeg synes, det er underligt, at det ikke er mig, der sidder der i stolen. Men jeg synes, det er helt fint. Nu har jeg lavet det i så mange år. Jeg skal videre, og programmet skal videre. Jeg vil ønske den nye vært held og lykke, siger han med et smil.

Mange andre projekter

Den garvede 'Hvem vil være millionær'-vært er dog glad for nyheden om, at programmet fortsætter - også selvom det bliver uden ham ved roret.

- Jeg synes jo, at det er verdens bedste tv-quiz. Det kan man godt tillade sig at sige, når det ikke er et koncept, som man selv har fundet på. Så jeg forstår godt, at de har trukket det ud af garagen igen, og at de gerne vil genoplive det. Jeg ville have gjort det samme, og det vil måske give det noget nyt liv, at der kommer en ny vært.

Hans Pilgaard kommer dog bestemt ikke til at kede sig, selvom han ikke længere skal lave 'Hvem vil være millionær'. Han har nemlig en lang række andre tv-programmer på tegnebrættet.

Blandt andet vender talkshowet 'Hos Hans' tilbage med en ny sæson på TV2 Charlie i september, og derudover arbejder Hans Pilgaard også på to andre TV2-programmer.

- Jeg har haft gang i et meget personligt projekt. Det er et miniprogram, der hedder '9.A'. Jeg har smidt alle mine overskydende kræfter i at lave det program, som kommer i 2020, og vi er i gang med at lave de sidste optagelser. Og så kommer der også en ny omgang 'Sæt pris på Danmark' til efteråret, så jeg har gang i rigtig mange ting lige nu, siger han og fortæller, at der også kommer en ny sæson af livsstilsquizzen 'Lige i skabet' med ham som vært på TV2 Charlie.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra TV2 i forbindelse med nyheden om, at Hans Pilgaard ikke længere skal være vært på 'Hvem vil være millionær', men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Det har derfor heller ikke på nuværende tidspunkt været muligt at opklare, hvem der bliver den nye vært, når 'Hvem vil være millionær' i fremtiden bliver sendt på TV2 Charlie.

