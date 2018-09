Skuespiller afviser dansefusk i Vild med dans

For anden uge i træk høstede skuespiller Simon Stenspil den højeste karakter i 'Vild med dans'.

Fredag aften dansede han en succesfuld vals til Whitney Houstons 'You Light Up My Life' og fik aftenens topkarakter 22.

Meget tyder da også på, at dansen heller ikke ligger den 35-årige skuespiller helt fjernt.

Se og Hør skriver i det seneste nummer, at skuespilleren vandt DM i rock'n'roll-dans som otte-årig, og at han noterer flere danse som sine kompetencer på skuespiller-CV'et.

Ingen fordel

Overfor Ekstra Bladet bekræfter Stenspil, at han vandt danmarksmesterskabet i rock'n'roll, men afviser, at hans danseerfaring skulle give ham nogen fordel i programmet.

- Jeg har danset rock'n'roll, da jeg var otte år, så det synes jeg ikke, nej, siger han fåmælt.

Af skuespillerens CV fremgår det, at han angiver breakdance, hip-hop, rock'n'roll og standarddans som nogle af sine kompetencer, men disse danse mindes han ikke umiddelbart over for avisen.

- Der står ikke andre danse (end rock'n'roll, red.). Jo, der står, at jeg har danset breakdance. Det har heller ikke rigtigt noget med det her at gøre

- Det er noget, jeg har trænet for sjov og ikke noget, jeg på nogen måde kan bruge til noget, forklarer Simon Stenspil.

Diskvalificerer ikke

TV2 oplyser, at nydanserne ikke må kunne de såkaldte ballroomdanse på et højt niveau på forhånd, hvis de skal være med i programmet.

Ballroomdansene tæller blandt andet en række standarddanse som quickstep og tango, ligesom latindanse som samba og cha-cha-cha også hører under.

Thomas Richardt Strøbech, der er redaktør på 'Vild med dans', blåstempler Simon Stenspil og fastslår, at hans danseerfaring ikke diskvalificerer ham.

- Nydanserne må gerne have forskellige baggrunde, og det er svært at sige præcist, hvornår nogen har for meget erfaring.

- Det vigtigste er, at 'Vild med dans' virker fremmed på nydanserne. Det skal være en ny oplevelse for dem, og så må der gerne være lige forhold, siger redaktøren.

