Skuespiller død: Blev kun 48 år

Paul Vasquez, der blandt andet spillede med i 'Sons of Anarchy', døde mandag hjemme hos sin far

Han er nok mest kendt fra rockerserien 'Sons of Anarchy', men den amerikanske skuespiller, Paul Vasquez, kunne meget mere.

Den 48-årige skuespiller gik desværre bort mandag, som følge af en hjertefejl, skriver Fox News.

Han blev fundet af sin far i sit hjem, hvor han ikke var ved bevidsthed. Der blev hurtigt tilkaldt ambulancefolk, men Vasquez' liv stod ikke til at redde.

En talsmand for skuespilleren sagde til Fox:

- Nyheden er kommet som en overraskelse for os. Vore hjerter er tunge med sorg. Han var en mild, kreativ og kærlig mand. Han vil blive savnet.

I 'Sons of Anarchy' spillede han en mexicansk rocker ved navn Angel Ganz, der bekæmpede hovedpersonens rockergruppering. Men det virker til, at Vasquez også havde andre interesser inden for filmgenren.

Skrev og producerede

Han havde nemlig heller intet imod at stå bag kameraet. Ifølge IMDB skulle hans næste projekt være kortfilmen 'Thug Alley', hvor han både er krediteret som skuespiller, forfatter og producer.

Den er lige nu i forproduktion, og det vides ikke, hvornår den udkommer.

Paul Vasquez blev kendt som skuespiller, da han i 1990'erne var med i blandt andet hitserien 'Skadestuen' og 'New York Blues'. Han var også med i et enkelt afsnit af 'How I Met Your Mother'.

Mexikansk kultur

Han kæmpede også for, at mexicansk kultur skulle have en mere prominent rolle i medierne.

Han var involveret i flere velgørende projekter for udsatte børn, som opfordrede dem til at følge deres drømme, især inden for kunstens verden.

Gennem hele sin karriere understregede han, at det var hans forældre, der havde givet ham modet til at kæmpe for en fremtid inden for film.

Paul Vasquez er nummer to skuespiller fra 'Sons of Anarchy', der er død, siden serien sluttede.

Han sidste rolle var i filmen 'Foreign Land' fra 2016, hvor han spillede karakteren Roger.

