Skuespiller slået ud: Det var en spøjs og uforløst aften

Det var på trods, at skuespiller Esben Dalgaard gennemførte fredagens dans til ug og høstede en fornem karakter for præstationen.

Ikke på grund af hans medfødte skavank - klumpfoden, der gør skuespillerens ene ben kortere end det andet - men på grund af et væsentligt fejltrin midt i dansen.

Fejltrinnet satte ikke kun spor resten af dansen, men også Esben Dalgaards aften var mærket af fejlen.

- Det var en spøjs, lidt uforløst aften for mig, for jeg var glad for dansen, men kom til at lave et fejltrin, og det havde en konsekvens, siger han.

Fejltrinet blev bemærket af dommerne. Særligt af Britt Bendixen, der kommenterede den i sin kritik.

- Jeg ved ikke, om det var nerverne, men det tog jer noget tid i den midterste del af dansen at komme ind igen.

- Bedre held næste gang, lød det fra Bendixen.

Ifølge Dalgaard skyldtes fejlen, at han 'gik ned', hvor han 'skulle have været oppe'.

- Jeg kommer ned og fortsatte med at være nede. Der skal ikke mere til, og så bliver man slået ud af den, og det var jeg der.

