Skuespillerbrødre: Det er første gang

For første gang i Andreas og Sebastian Jessens karrierer spiller de to skuespillerbrødre over for hinanden. Det sker i serien 'Alfa', der sendes på TV2 Zulu klokken 21 søndag.

Men selvom de i brødrerelationen befinder sig i kendt terræn, har det ikke kun været en fordel for arbejdet.

Det fortæller de til Ekstra Bladet forud for premieren.

- Lige så mange gaver, som man kan få, kan der også ligge nogle udfordringer i det, fordi vi spiller en anden relation, end den vi har. Det er selvfølgelig vores job som skuespillere at kunne det, men det stiller da nogle andre udfordringer, end man er vant til, siger Andreas Jessen.

Se også: Corona-udsat TV2-serie kommer lovende fra start

Sebastian og Andreas Jessen til Zulu Awards i februar 2020. Foto: Anthon Unger

Og de to brødre har da også ventet på at få muligheden for at arbejde sammen.

- Det har været en stor fornøjelse og faktisk også lidt forløsende, fordi vi i lang tid har gået og håbet på, at vi skulle det en dag. Så da vi endelig blev spurgt og fik de roller her, var det en ret dejlig fornemmelse, siger Sebastian Jessen og tilføjer:

- Det er en gave at stå over for en, man kender så godt, og så ovenikøbet spille brødre. Det kan næsten ikke være bedre. Selvfølgelig har der også været små ting, man skulle forsøge at lægge fra sig, for det er på ingen måde alt i vores brødreskab, som kan overføres direkte til vores karakterer Adam og Jakob.

I 'Alfa' spiller Andreas Jessen børsmægleren Adam, der i sin jagt på adrenalin og anerkendelse blandes ind i en verden af bandekriminalitet. Storebroderen Jakob, som spilles af Sebastian Jessen, er politimand.

Sebastian Jessen spiller politimanden Jakob. Foto: Emilia Staugaard/TV2

Ingen konkurrence

Selvom de som skuespillere er i konkurrence om roller, er der ingen konkurrence mellem dem som brødre, fortæller Andreas Jessen:

- Du er ikke den første, der spørger, og det korte svar er faktisk nej. Det gør vi ikke. Vi har været gode til at støtte hinanden i, at vi laver det samme. Man kunne godt tro, at vi ville komme til at konkurrere om de samme roller, men jeg har det oprigtigt sådan, at hvis der er en rolle, jeg ikke får, så bliver jeg virkelig glad, hvis min bror får den, og jeg ved, at han har det på samme måde.

Tværtimod ser han det som en fordel at have en person tæt på, der forstår det liv, han lever.

- Det er ret unikt at kunne dele de op- og nedture, der er som skuespiller, med sin bror. Det ser jeg som en fordel, siger han.

Se også: TV2 i kovending: - Mega ærgerligt!

Lang ventetid

Og det er ikke kun brødrene, der har ventet på at stå over for hinanden. Premieren på 'Alfa' blev på grund af corona rykket fra april og i første omgang til 2021.

Men nu er ventetiden forbi.

Andreas Jessen spiller børsmægleren Adam. Foto: Emilia Staugaard/TV2

- Det er bare dejligt. Når man har arbejdet meget på et projekt, glæder man sig bare til at få det ud og vise det til folk. Så det er skønt, at vi endelig får lov til det, siger Andreas Jessen.

Når første afsnit søndag aften ruller over skærmen, skal Sebastian Jessen se det med sin familie, og Andreas Jessen ser det med sin kæreste og skuespillerkollegaen Johannes Lassen, der også spiller med.

- Så mødes vi allesammen til et par øl bagefter for lige at fejre det, siger Andreas Jessen.

'Alfa' kan også streames på TV2 Play.